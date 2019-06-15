Начат сбор подписей против повышения тарифов на почтовые услуги

Указанный в качестве автора инициативы Анжей Дмуховский утверждает, что из-за новых тарифов пересылка простых писем из Латвии станет значительно дороже по сравнению с другими странами Европы.

По его мнению, изменение тарифов "из-за того, что в других странах тарифы повысились в два или более раз" не является обоснованным.

"Гораздо логичнее было бы выяснить, соответствуют ли такие тарифы сегодняшней ситуации в Латвии," - заявил Дмуховский.

По его словам, при сравнении средних зарплат в Латвии и других странах Европы становится очевидно, что в Латвии услуга отправки писем будет одной из самых недоступных в Европе.

Собранные подписи против повышения тарифов Latvijas pasts планируется подать в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) и Latvijas pasts.

Как сообщалось ранее, Latvijas pasts подало в КРОУ новый проект тарифов, который подразумевает существенный рост цен на отправку писем, однако цена некоторых других услуг почты снизится.

К примеру, стоимость отправки простой посылки А класса весом до 20 граммов с нынешних 0,57 евроцентов поднимется до одного евро. Отправка письма в Европу станет в два раза дороже, цена на эту услугу поднимется с 0,78 до 1,6 евро. Однако услуга отправки посылки весом до 500 граммов в Европу подешевеет с 4,2 до 2,4 евро. Отправка посылки до 1 кг в Европу подешевеет с нынешних 6,7 евро до 4,3 евро. Эти тарифы будут распространяться и на многие страны вне Европы. Например, на США и Россию.