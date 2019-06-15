Ни долгов, ни накоплений: декларация главы PVD Мариса Балодиса

Кроме того, Балодис в 2018 году получил 490 евро в виде доходов от Службы поддержки села, что на 26% меньше, чем годом ранее.

Декларация свидетельствует, что Балодису в прошлом году, как и годом ранее, принадлежал приобретенный в 2016 году прицеп того же года выпуска - TIKI CE200-R. Балодису в конце прошлого года принадлежала и недвижимость - земля и здания - в волости Бирзгалес.

В прошлом году у главы PVD не было долгов и накоплений, превышающих 20 минимальных зарплат. Также у него не было накоплений в частных пенсионных фондах или в страховании жизни.

В 2017 году глава PVD получил в виде зарплаты 42 596 евро, что на 1,3% меньше, чем годом ранее.