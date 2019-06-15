Сб, 15.06.2019
Раздражают конкретные люди, которые присосались к футболу и строят из себя каких-то знатоков. На самом деле они ничего из себя не представляют. Тамаз Пертия

Видео: В Руйиенском крае заметили медведей, которые вышли посмотреть на машины

Иллюстративное фото

ФОТО: www.pexels.com

Рано утром в субботу, 15 июня, в социальной сети Facebook появилось местное видео с медведями, которые спокойно уживаются с участком дороге из Руйиены в Валмиеру.

Едущие мимо люди были удивлены большим интересом медведей к проезжающим автомобилям и призвали других быть внимательными на этом участке пути.

"Два медведя пересекли дорогу, сначала показались лохматыми собаками. Я не эксперт в медведях, но они мне показались слишком заинтересованными - будьте внимательны!" - написал свидетель.

В комментариях к видео люди отметили, что медведи выглядят еще маленькими, поэтому, возможно, они и вышли из леса и выразили столь большой интерес к машинам.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ