Видео: В Руйиенском крае заметили медведей, которые вышли посмотреть на машины

Едущие мимо люди были удивлены большим интересом медведей к проезжающим автомобилям и призвали других быть внимательными на этом участке пути.

"Два медведя пересекли дорогу, сначала показались лохматыми собаками. Я не эксперт в медведях, но они мне показались слишком заинтересованными - будьте внимательны!" - написал свидетель.

В комментариях к видео люди отметили, что медведи выглядят еще маленькими, поэтому, возможно, они и вышли из леса и выразили столь большой интерес к машинам.