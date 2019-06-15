Сб, 15.06.2019
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В США наркоман застрелил выступавшего за сборную России сноубордиста

Пистолет. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Лос-Анджелесе, США, был убит бронзовый призер чемпионата России по сноуборду 2010 года в дисциплине "биг-эйр". Как сообщает Los Angeles Times, обвинение предъявлено 30-летнему наркоману Ретту Маккензи Нельсону.

10 июня в первой половине дня Нельсон выстрелил в Кольцова из машины после короткого разговора. 31 спортсмен скончался на месте происшествия. Нельсен стрелял и в человека, который был с Кольцовым, однако тот остался в живых.

Позднее Нельсон убил заместителя шерифа округа Джозефа Солана выстрелом в затылок. 

Ранее Нельсона уже арестовали, он также обвиняется в грабеже автомобильной заправки и супермаркета. 

Арестованного ждет смертная казнь или пожизненный срок заключения без возможности досрочного освобождения.

По словам коллег, в Лос-Анджелесе Кольцов тренировался. 

Дмитрий Кольцов входил в состав сборных России и Москвы по сноуборду (становился чемпионом страны), а также занимался скейтбордингом и серфингом.

В 2010 году он стал бронзовым призером чемпионата России в дисциплине биг-эйр. В 2012 году завоевал серебряную медаль открытого чемпионата Швейцарии в хаф-пайпе. Также в 2012-м занял третье место в финале Кубка России по хаф-пайпу.

За две недели до убийства Кольцову исполнился 31 год.

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