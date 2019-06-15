В США наркоман застрелил выступавшего за сборную России сноубордиста

10 июня в первой половине дня Нельсон выстрелил в Кольцова из машины после короткого разговора. 31 спортсмен скончался на месте происшествия. Нельсен стрелял и в человека, который был с Кольцовым, однако тот остался в живых.

Позднее Нельсон убил заместителя шерифа округа Джозефа Солана выстрелом в затылок.

Ранее Нельсона уже арестовали, он также обвиняется в грабеже автомобильной заправки и супермаркета.

Арестованного ждет смертная казнь или пожизненный срок заключения без возможности досрочного освобождения.

По словам коллег, в Лос-Анджелесе Кольцов тренировался.

Дмитрий Кольцов входил в состав сборных России и Москвы по сноуборду (становился чемпионом страны), а также занимался скейтбордингом и серфингом.

В 2010 году он стал бронзовым призером чемпионата России в дисциплине биг-эйр. В 2012 году завоевал серебряную медаль открытого чемпионата Швейцарии в хаф-пайпе. Также в 2012-м занял третье место в финале Кубка России по хаф-пайпу.