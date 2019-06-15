В Конгресс США внесли законопроект о сдерживании России в Балтии

"Балтийские страны - Эстония, Латвия и Литва - особенно уязвимы для все более агрессивной и подрывной (деятельности) Российской Федерации", - отметил он. По его словам, Россия наращивает военную мощь в Калининграде и угрожает миру и стабильности в регионе.

В качестве примеров агрессивной политики России в документе приведены оккупация Крыма и других украинских территорий, а также части Грузии, пишет Newsru.com.

"Российская Федерация также продолжает игнорировать соглашения, нормы международного права и права на свободу навигации, территориальной целостности и суверенных международных границ", - говорится в документе.

США придерживаются политики обеспечения безопасности этих государств, а потому, как считает Конвэй, должны вместе с ними разработать стратегию по сдерживанию российской агрессии в регионе. Кроме того, Конгрессу нужно изучить возможность развертывания в Прибалтике мобильных противовоздушных систем большой дальности, говорится в документе.