Сб, 15.06.2019
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В Конгресс США внесли законопроект о сдерживании России в Балтии

Российский солдат на танке

ФОТО: AFP / Scanpix

Конгрессмен от республиканцев Майкл Конвэй внес в Палату представителей США законопроект, согласно которому Россия стремится нанести вред НАТО и увеличить свое влияние в Европе.  В ответ на это законодатель из Техаса предлагает разработать стратегию по противодействию России в странах Балтии.

"Балтийские страны - Эстония, Латвия и Литва - особенно уязвимы для все более агрессивной и подрывной (деятельности) Российской Федерации", - отметил он. По его словам, Россия наращивает военную мощь в Калининграде и угрожает миру и стабильности в регионе.

В качестве примеров агрессивной политики России в документе приведены оккупация Крыма и других украинских территорий, а также части Грузии, пишет Newsru.com.

"Российская Федерация также продолжает игнорировать соглашения, нормы международного права и права на свободу навигации, территориальной целостности и суверенных международных границ", - говорится в документе.

США придерживаются политики обеспечения безопасности этих государств, а потому, как считает Конвэй, должны вместе с ними разработать стратегию по сдерживанию российской агрессии в регионе. Кроме того, Конгрессу нужно изучить возможность развертывания в Прибалтике мобильных противовоздушных систем большой дальности, говорится в документе.

Законопроект внесли в палату представителей 3 июня, он направлен в комитеты по вооруженным силам и иностранным делам.

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