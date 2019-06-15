Начат сбор подписей за отмену НДС на детские товары и услуги

"Население Латвии быстро вымирает и, если ситуация не изменится, еще через 30 лет число жителей страны уменьшится на 450 000 человек. Принимая во внимание прогнозируемую миграцию, к 2050 году число жителей Латвии уменьшится на 1 миллион," - заявила автор инициативы Татьяна Андриец, призвав немедленно предпринимать действия по улучшению показателей рождаемости в стране.