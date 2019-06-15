На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за отмену НДС на детские товары и услуги.
"Население Латвии быстро вымирает и, если ситуация не изменится, еще через 30 лет число жителей страны уменьшится на 450 000 человек. Принимая во внимание прогнозируемую миграцию, к 2050 году число жителей Латвии уменьшится на 1 миллион," - заявила автор инициативы Татьяна Андриец, призвав немедленно предпринимать действия по улучшению показателей рождаемости в стране.
По словам Андриец, одной из главных причин того, что семьи откладывают рождения ребенка, является ухудшение материального положения после его рождения, ведь государственная материальная поддержка ситуацию не улучшает.
Принимая во внимание вышесказанное, она предлагает отменить НДС на детское питание, питание в детских садах, школах и летних лагерях, на детскую одежду, обувь, гигиенические принадлежности, детские автомобильные кресла, инвалидные кресла, учебные и художественные книги, школьные принадлежности, детские слуховые аппараты, очки, детские билеты на городской и междугородний транспорт, медикаменты, развивающие кружки и другие детские товары и услуги.