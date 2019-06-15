Сб, 15.06.2019
Я поехал в Валмиеру с подачи Горкша, который сказал мне - иди работай в "Валмиеру" и тогда помощником в сборной будешь точно. К сожалению, этого не случилось. Честно говоря, я расстроен. Я считаю, что если мужчина что-то говорит - он должен это делать. Тамаз Пертия

Гулбис потерпел четвертое поражение подряд

Эрнест Гулбис

ФОТО: EPA/Scanpix

Лучший теннисист Латвии Эрнест Гулбис в субботу в Германии потерпел очередное поражение.

90-я ракетка мира Гулбис на проходящем в Германии турнире серии ATP World Tour 500  в первом круге квалификации со счетом 6:7 (5:7), 2:6 уступил украинцу Сергею Стаховскому, который находится в международном рейтинге на 121-й позиции.

Таким образом, Гулбис завершил этот турнир без набранных очков.

Чтобы попасть в основной турнир, латвийцу нужно было преодолеть два квалификационных круга.

Напомним, Гулбис проводит неудачный сезон - в рамках всех турниров в этом году он в 24 матчах одержал всего шесть побед. Сейчас же его серия поражений составляет четыре матча подряд.

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