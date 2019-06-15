Гулбис потерпел четвертое поражение подряд

Лучший теннисист Латвии Эрнест Гулбис в субботу в Германии потерпел очередное поражение.
90-я ракетка мира Гулбис на проходящем в Германии турнире серии ATP World Tour 500 в первом круге квалификации со счетом 6:7 (5:7), 2:6 уступил украинцу Сергею Стаховскому, который находится в международном рейтинге на 121-й позиции.
Таким образом, Гулбис завершил этот турнир без набранных очков.
Чтобы попасть в основной турнир, латвийцу нужно было преодолеть два квалификационных круга.
Напомним, Гулбис проводит неудачный сезон - в рамках всех турниров в этом году он в 24 матчах одержал всего шесть побед. Сейчас же его серия поражений составляет четыре матча подряд.