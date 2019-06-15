Гулбис потерпел четвертое поражение подряд

90-я ракетка мира Гулбис на проходящем в Германии турнире серии ATP World Tour 500 в первом круге квалификации со счетом 6:7 (5:7), 2:6 уступил украинцу Сергею Стаховскому, который находится в международном рейтинге на 121-й позиции.

Таким образом, Гулбис завершил этот турнир без набранных очков.

Чтобы попасть в основной турнир, латвийцу нужно было преодолеть два квалификационных круга.