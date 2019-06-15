Идея о закрытии игорных залов в Даугавпилсе получила поддержку

Самоуправление уже несколько раз встречалось с общественными представителями по поводу ограничения работы игорных залов в городе, и они поддерживают эту идею, заявил мэр.

В консультациях с думой приняли участие также представители молодежных организаций, религиозных организаций, психологи, предприниматели.

Предполагается, что деятельность игорных заведений будет запрещена в спальных микрорайонах и центре города. Заведения такого типа смогут продолжить свою деятельность только в гостиницах высокого класса.

Также рассматривается возможность разрешения работы игорных заведений на окраине города, в том числе в зданиях закрытых школ, которые самоуправлению не удалось сдать в аренду для других нужд.

Планируется, что в течение следующих двух-трех недель самоуправление подготовит документы для внесения изменений, подразумевающих ограничение работы игорных залов, в планировку территории.

Проект подразумевает также переходный период для нововведений сроком в пять лет.

Как сообщалось ранее, депутаты концептуально уже поддержали вышеупомянутые изменения, но принятие решения было отложено для того, чтобы ознакомиться с общественным мнением по этому вопросу.