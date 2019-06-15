Скончался режиссер "Укрощения строптивой"

Он страдал от продолжительной болезни, в последние месяцы его состояние ухудшилось и он скончался у себя дома.

Дзеффирелли имел две номинации на "Оскар", две статуэтки "Эмми", награду Британской академии кино и телеискусств (BAFTA).

Дзеффирелли был открытым геем и некоторое время состоял в отношениях с режиссером Лукино Висконти.

Он снял несколько фильмов по пьесам Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (1967), "Ромео и Джульетта" (1968), "Гамлет" (1990). Также он поставил в театре "Отелло", "Гамлета", "Много шума из ничего".