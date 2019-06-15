Скончался режиссер "Укрощения строптивой"

15 июня в Риме на 97-м году жизни скончался итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли, сообщает ВВС.
Он страдал от продолжительной болезни, в последние месяцы его состояние ухудшилось и он скончался у себя дома.
Дзеффирелли имел две номинации на "Оскар", две статуэтки "Эмми", награду Британской академии кино и телеискусств (BAFTA).
Дзеффирелли был открытым геем и некоторое время состоял в отношениях с режиссером Лукино Висконти.
Он снял несколько фильмов по пьесам Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (1967), "Ромео и Джульетта" (1968), "Гамлет" (1990). Также он поставил в театре "Отелло", "Гамлета", "Много шума из ничего".
Среди других известных его фильмов - "Иисус из Назарета" (1977), "Бесконечная любовь" (1981), "Травиата" (1983), "Отелло" (1986), "Воробей" (1993), "Джейн Эйр" (1996 ), "Чай с Муссолини" (1999).