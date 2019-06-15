Передача: Подслащенные напитки хотят обложить очень высоким акцизом

Планируется ввести трехступенчатый налог в зависимости от количества сахара в напитке. Политики надеются, что это мотивирует и предпринимателей обратить внимание на производство более здоровых безалкогольных напитков, сообщает передача.

Данные Центра профилактики и контроля заболеваний, собранные со школ Латвии, тревожат - 90% детей минимум раз в неделю употребляют подслащенные напитки.

"Пятая часть семилетних детей - с лишней массой тела и ожирением. Это один шаг, но это очень значительный шаг - поднятие налога на подслащенные напитки", - рассказала передаче старший специалист отдела по анализу данных центра Дайга Гринберга.

Все чаще врачи сталкиваются с экстремальными случаеми среди детей, к примеру, девятилетняя девочка, которая должна была весить 35 килограммов, весит 70. Десятилетний мальчик нормально должен весить 40 килограммов, однако есть ребенок весом 108 килограммов, отмечает передача.

Специалист по питанию Детской клинической университетской больницы Ольга Любина рассказала "Новостям LNT": "Уже не редкость, что у ребенка в возрасте 10 или 12 лет ожирение печени, и соответственно, если у нас есть ребенок с такими диагнозами, государству требуется куда больше денег, чтобы лечить его уже взрослого".

"В будущем мы можем ожидать новых больных с проблемами с сердцем и сосудами, больных сахарным диабетом и другими неинфекционными заболеваниями, связанными с лишней массой тела и ожирением", - добавила Гринберга.

"Один из подслащенных напитков может содержать до девяти и даже десяти чайных ложек сахара на пол-литра. Можем ли мы положить себе такое количество осознанно - вряд ли", - отметила Ольга Любина.

Специалист по питанию уверяет - надо выступать не только против подслащенных напитков, но и против подсластителей в молочных продуктах, в которых объем сахара и искусственного сахара даже больше, чем в напитках.

Латвийская федерация предприятий продуктов питания считает, что основательные проблемы возникнут у Службы госдоходов, так как проконтролировать уровень сахара в напитках в связи с уплатой налога будет сложно. Впрочем, отмечает передача, и производители напитков этой затее противятся.

"Такие инициативы идут в противоречие с многократно дланными обещанеиями создать прозрачную налоговую политику.