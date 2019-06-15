Полиция забрала с набережной 11 ноября пьяную мать с плачущей дочерью на коленях

Прибывшие на место событий полицейские встретили как вызвавшего их человека, так и сидящую на земле женщину, находившуюся в состоянии заметного алкогольного опьянения. На коленях у нее сидела дочь.

Полицейским не удалось установить, как долго мать с дочерью находились на солнце, поэтому было решено вызвать медиков.

Несмотря на отрицательный ответ об употреблении алкоголя, от женщины чувствовался сильный запах.

Во время разговора выяснилось, что женщина не из Риги, а приехала в гости. Больше ничего она пояснить не смогла.

Полицейские позвонили матери женщины. Оказалось, что и она не живет в Риге. Несмотря на то, что бабушка не могла сразу же проехать более ста километров до столицы, дама рассказала, как полицейские могут дозвониться до брата пьяной женщины, который в тот момент находился в Риге, сообщает Degpunktā.

В этом случае доставлять ребенка в кризисный центр не понадобилось, девочку отдали брату, в свою очередь женщину доставили в муниципальную полицию Риги.