Вс, 16.06.2019
Я всегда говорю, что Латвия - это моя вторая родина, Рига - мой любимый город после Тбилиси. Тамаз Пертия

Полиция забрала с набережной 11 ноября пьяную мать с плачущей дочерью на коленях

Иллюстративное фото

ФОТО: Scanpix, Pixabay

Недавно проезжающие по набережной 11 ноября в Риге автоводители заметили сидящую на улице женщину с плачущим ребенком на коленях, сообщает передача Degpunktā.

Прибывшие на место событий полицейские встретили как вызвавшего их человека, так и сидящую на земле женщину, находившуюся в состоянии заметного алкогольного опьянения. На коленях у нее сидела дочь.

Полицейским не удалось установить, как долго мать с дочерью находились на солнце, поэтому было решено вызвать медиков.

Несмотря на отрицательный ответ об употреблении алкоголя, от женщины чувствовался сильный запах.

Во время разговора выяснилось, что женщина не из Риги, а приехала в гости. Больше ничего она пояснить не смогла.

Полицейские позвонили матери женщины. Оказалось, что и она не живет в Риге. Несмотря на то, что бабушка не могла сразу же проехать более ста километров до столицы, дама рассказала, как полицейские могут дозвониться до брата пьяной женщины, который в тот момент находился в Риге, сообщает Degpunktā.

В этом случае доставлять ребенка в кризисный центр не понадобилось, девочку отдали брату, в свою очередь женщину доставили в муниципальную полицию Риги.

В этой ситуации полицейский алкометр подтвердил все подозрения стражей порядка - в выдохе женщины было констатировано 3,64 промилле алкоголя.

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