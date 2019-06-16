Дортикос отправил Табити в нокаут и вышел в финал Всемирной боксёрской суперсерии

Кубинский боксёр Юньер Дортикос отправил в нокаут американца Эндрю Табити и вышел в финал Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).
Оба боксёра начали бой очень осторожно и держали друг друга на расстоянии. В какой-то момент зрители на трибунах начали посвистывать, призывая Табити и Дортикоса к более активным действиям.
Небольшое преимущество в начале поединка было у кубинца Юньера Дортикоса, который в конце первого раунда нанёс несколько точных ударов, а во втором раунде выполнил сильный и точный удар правой рукой.
В третьем и четвёртом раунде Юньер Дортикос продолжал контролировать ход боя и атаковал более активно, чем его соперник. Табити иногда удавалось отвечать контрвыпадами, но Дортикос удачно защищался.
В шестом раунде Табити случайно головой рассёк бровь Дортикоса, которая начала кровоточить. Бой ненадолго остановили. В целом на ринге самым активным был судья, который постоянно разнимал боксёров, делали им предупреждения и снимал баллы - очень грязно боксировали американец с кубинцем.
Чем дольше продолжался бой, тем больше на ринге было «обнимашек». Боксёры начинали уставать и всё чаще висли друг на друге, предпочитая лишний раз не рисковать.
Всё закончилось в десятом раунде, когда Дортикосу удалось точно с правой пробить в подбородок Табити. Американец упал на настил, кубинец побежал праздновать, расплакался и начал обниматься со своей командой. Очень тяжело складывался этот бой для кубинца, но он всё-таки сумел оправдать статус фаворита.
Таким образом опеределился первый финалист второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии. Им стал 33-летний кубинец Юньер Дортикос, который помимо выхода в финал завоевал чемпионский пояс по версии IBF.
👑 Congratulations @DorticosKO on making the #WBSS Final!! 🔥 #DorticosTabiti 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/tL9mRglZ3M— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) June 15, 2019