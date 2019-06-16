Борданс: Лиепайская тюрьма может послужить примером для Европы

Вопрос о направлении проекта Лиепайской тюрьмы Борданс собирался обговорить с партнерами по коалиции уже на этой неделе, однако из-за нехватки времени это сделано не было. Министр надеется, что партии в составе правительства будут готовы обсудить этот вопрос на грядущей неделе.

"На данный момент еще нужно решить некоторые детали, но финансирование у проекта уже есть. Остается лишь принять политическое решение", - заявил он.

Политик раскритиковал принятые предыдущим правительством решения об отсрочке строительства Лиепайской тюрьмы, поскольку они свидетельствуют о политической ненадежности.

"Этот вопрос популистски откладывается последние десять лет, но на данный момент я могу доказать необходимость в этом проекте - это безопасность и развитие общества. Сейчас этот проект является более чем обоснованным. Я получил оценку от международных экспертов, которые подчеркнули, что это адекватно и тюрьма станет одним из лучших примеров для Европы", - указал Борданс.

Министр уверен, что Лиепайскую тюрьму будет возможно открыть через в течение трех лет, поскольку до сих пор развитие проекта замедлялось из-за политических решений, а не самого строительного процесса.

Строительство Лиепайской тюрьмы указано в качестве одного из пунктов плана действия правительства Кришьяниса Кариньша. Строительство планируется начать в 2020 году и завершить до 31 марта 2023 года.