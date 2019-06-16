В Польше автомобиль столкнулся с поездом: 5 человек погибли

В воскресенье, 16 июня, в Польше при столкновении автомобиля с поездом на железенодорожном переезде в округе Вроцлава, на юго-западе страны, погибли пять человек. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на польскую полицию.
Погибшими являются пятеро мужчин, которые находились в машине. Ни один из 200 пассажиров поезда не пострадал. .
Если судить по сообщения железнодорожного оператора Польши, в момент аварии сигналы на переезде работали нормально.
В связи с аварией по этой железнодорожной ветке было на несколько часов приостановлено движение поездов.