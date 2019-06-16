Суд приговорил мужчину к тюремному сроку за поджог сарая и трактора

Земгальский районный в Екабпилсе назначил наказание в виде лишения свободы на один год мужчине, который в июне 2016 года, будучи в алкогольном опьянении, в Акнистском крае сжег чужие трактор и сарай для сена, говорится в публично доступном решении суда.
Отмечается, что в 2016 году 25 июня около 22 часов осужденный, будучи в алкогольном опьянении, после ссоры с другим человеком и в порыве злости специально поджег сарай пострадавшего, где хранилось сено. Мужчина взял спичку и поджег стену сарая, в результате чего загорелась вся постройка и крыша расположенного рядом погреба.
После этого злоумышленник взял одеяло, положил его в кабину трактора и поджег. В результате трактор частично выгорел.
В целом пострадавшему причинены убытки на общую сумму в 16 805 евро.
В решении также указано, что осужденному также назначен проверочный срок на один год и три месяца. Кроме того с него взыскана компенсация порчи имущества в размере 10 000 евро.