Сборная Украины U-20 стала чемпионом мира по футболу

Чемпионат мира по футболу среди команд до 20 лет проходил в польше. Счёт в финальном матче открыл кореец Ли Кан Ин, который отличился с 11-метровой отметки.

В конце первого тайма форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга сравнялся счёт, а в начале второго вывел Украину вперёд, оформив дубль. Окончательный счёт в матче на 89-й минуте установил ещё один игрок "Динамо" Георгий Цитаишвили.

Сборная Украины на чемпионате мира стала единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения. На пути в финал украинцы обыграли Катар, США, Панаму, Колумбию и Италию. Матч с Нигерией на групповом этапе закончился вничью. Важно отметить, что впервые золото молодёжного ЧМ досталось сборной с постсоветского пространства.

"Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. Сборная Украины U-20 - вы невероятные! Вы - победители, вы - наша надежда, вы - свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина даже больше", - написал президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook.

Самым известным игроком в составе украинцев, пожалуй, является голкипер Андрей Лунин. В 2018 году его приобрёл мадридский "Реал" за 8,5 миллионов евро. На чемпионате мира он дважды отстоял на ноль и сборная ни разу не пропустила больше одного мяча. В результате, Лунин был признан лучшим вратарём турнира.

В матче за бронзовые медали верх взяли эквадорские футболисты, которые в дополнительное время обыграли сборную Италии - 1:0.