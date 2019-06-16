Ушаков уклончиво отвечает на вопросы о досрочных выборах в Рижскую думу

На вопрос о том, будут ли "Согласие" и "Честь служить Риге" стартовать единым списком в случае выборов, Ушаков указал, что решение будет принято только в том случае, если ситуация в самоуправлении действительно дойдет до досрочных выборов.

В свою очередь, отвечая на вопрос о том, будет ли он сам участвовать в выборах, Ушаков вел себя уклончиво.

"С одной стороны, это вопрос к членам партии. С другой - я только что участвовал в тяжелых выборах и получил явно большую поддержку избирателей, чтобы работать в Европарламенте. Будет ли правильным в течение нескольких месяцев после прошедших выборов участвовать во внеочередных выборах", - заявил политик.

Как сообщалось ранее, Ушаков избран в Европарламент и в июле прекратит работать в Рижской думе.

Кроме того, после избрания на должность мэра Дайниса Турлайса, фракция "Согласия" пережила раскол - из нее были исключены Вадим Баранник, Валерий Петров, Алексей Росликов и Виталий Дубов. Они также были исключены из самой партии. Эти политики создали "Фракцию независимых депутатов".