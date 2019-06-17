Чем занимались на этих выходных богатые и знаменитые?

Русский TVNET предлагает еженедельный обзор по Instagram-аккаунтам звезд. Узнайте, кто из представителей российского шоу-бизнеса отправился отдыхать, а кому пришлось работать.
View this post on Instagram
Ну вот этот самый долгожданный вечер в родном городе детства, Варне, остался в истории..... Вчера,14 июня 2019, я в очередной раз выступил на сцене, глядя на которую в далеком болгарском детстве мечтал о всём том, что со мной произошло и что мне подарила судьба..... Вчера, стоя в этом зале, и устремив свой взгляд в небо и моля «Силы Небесные», чтобы не было дождя (так нас спасала всегда от небесных стихий и не только -АЛЛА @alla_orfey), и представьте себе- эта мольба сработала, меня услышали, и все 3 часа - ни одной дождинки, и только уже на последней минуте небо прорвало....⛈ Чудо.....🙏 Видит Небо- я очень хотел , чтобы праздник не был испорчен..... А как было приятно увидеть в зале моих дорогих друзей группу «ДОРЕДОС» @doredos_official , которые специально приехали из Кишинева ,поддержать меня в этот вечер, так же как и ученики болгарского филиала балета «ТОДЕС» АЛЛЫ ДУХОВОЙ @alladukhovaofficial @todes_bulgaria @todes_official , которые в это время находились в Варне на сборах. Спасибо, Варна, за этот волшебный красивый вечер в городе моего детства.... До встречи снова.... А теперь- 17 июня , наша прощальная остановка- город РУСЕ.... 🕺🏻 Look by @yohjiyamamotoofficial
View this post on Instagram
Слишком много сообщений в директе о том, когда будут фотки с выходных? Слишком много. Чуть полегче, сами ждём 😉📸 Я подумала, что будет круче сразу выложить картинки сделанные на профессиональную технику, а не те, что есть в айфоне. Хотя они тоже ничего. Но лучше подождём. Поэтому просто желаю вам прекрасного дня, прикрепляя фоткой ( как говорит мой друг Оскар ) заряженной на похудение 😁 Фотка из фотосессии для книги. Не помню, вошла она туда в итоге или нет. Помню только то, что кольцо обручальное на обложке мы в фотошопе удалили, тк не подходило оно по стилю к большому чёрному кольцу ) Но я ни разу не суеверная и зуб даю, что разводятся люди по другим причинам, нежели по незначительным стечениям обстоятельств, таким как потеря колец или удаление их в фотошопе 😉
View this post on Instagram
Сеня, когда был поменьше, однажды мне сказал :"Мам, вот ты не умеешь детей воспитывать".А я ему :"Ну как же? А как вы-то у меня такие классные получились?". Он мне:"Ну допустим, тебе с нами повезло". 😂😂🤣 Как вы думаете, такое возможно? Короче, это пост везучей, счастливой мамы. 😂😂😂❤️❤️❤️ @arseniy_shulgin #сын #семья #любовь