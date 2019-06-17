Пн, 17.06.2019
Вирус не делит - это не социальная болезнь, она может обитать везде. Люди в пиджаках тоже ей болеют. Пациент с туберкулезом в интервью Русскому TVNET

Чем занимались на этих выходных богатые и знаменитые?

ФОТО: https://www.instagram.com/annakalash/annasedokova/ververa/ коллаж Русский TVNET

Русский TVNET предлагает еженедельный обзор по Instagram-аккаунтам звезд. Узнайте, кто из представителей российского шоу-бизнеса отправился отдыхать, а кому пришлось работать. 

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Ну вот этот самый долгожданный вечер в родном городе детства, Варне, остался в истории..... Вчера,14 июня 2019, я в очередной раз выступил на сцене, глядя на которую в далеком болгарском детстве мечтал о всём том, что со мной произошло и что мне подарила судьба..... Вчера, стоя в этом зале, и устремив свой взгляд в небо и моля «Силы Небесные», чтобы не было дождя (так нас спасала всегда от небесных стихий и не только -АЛЛА @alla_orfey), и представьте себе- эта мольба сработала, меня услышали, и все 3 часа - ни одной дождинки, и только уже на последней минуте небо прорвало....⛈ Чудо.....🙏 Видит Небо- я очень хотел , чтобы праздник не был испорчен..... А как было приятно увидеть в зале моих дорогих друзей группу «ДОРЕДОС» @doredos_official , которые специально приехали из Кишинева ,поддержать меня в этот вечер, так же как и ученики болгарского филиала балета «ТОДЕС» АЛЛЫ ДУХОВОЙ @alladukhovaofficial @todes_bulgaria @todes_official , которые в это время находились в Варне на сборах. Спасибо, Варна, за этот волшебный красивый вечер в городе моего детства.... До встречи снова.... А теперь- 17 июня , наша прощальная остановка- город РУСЕ.... 🕺🏻 Look by @yohjiyamamotoofficial

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#infiniti_qx50 #glukoza #глюкоза

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La Scala ❤️

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Going out. But still only you in my mind ❤️

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Слишком много сообщений в директе о том, когда будут фотки с выходных? Слишком много. Чуть полегче, сами ждём 😉📸 Я подумала, что будет круче сразу выложить картинки сделанные на профессиональную технику, а не те, что есть в айфоне. Хотя они тоже ничего. Но лучше подождём. Поэтому просто желаю вам прекрасного дня, прикрепляя фоткой ( как говорит мой друг Оскар ) заряженной на похудение 😁 Фотка из фотосессии для книги. Не помню, вошла она туда в итоге или нет. Помню только то, что кольцо обручальное на обложке мы в фотошопе удалили, тк не подходило оно по стилю к большому чёрному кольцу ) Но я ни разу не суеверная и зуб даю, что разводятся люди по другим причинам, нежели по незначительным стечениям обстоятельств, таким как потеря колец или удаление их в фотошопе 😉

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#явлюбви

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