Футбол с Владимиром Ивановым: "Рига" и РФШ продолжают топить курземские клубы, "Спартак" - взлетать

17-й тур чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги получился богатым на события и, стоит заметить, последним перед открытием трансферного окна в среду. То есть уже в следующем туре, матчи которого пройдут в четверг и пятницу, команды "Вирслиги" смогут презентовать своих новичков: "Рига", например, полузащитника Абдисалама Ибрахима с опытом выступления в английском "Манчестер Сити", а РФШ - высокорослого серба Дарко Лемаича (рост — 198 см). Но и без них столичные клубы дружно одержали победы. Причем под горячую руку лидеров в отчетном туре попали курземские команды, которые продолжают осваивать низы турнирной таблицы.
Матч "Лиепая" - "Рига" оказался образцом прагматичного футбола. Замечу - только со стороны гостей. Скажу больше - в тот вечер лишь "Лиепая" играла в футбол, проведя один из лучших если не самый лучший матч в сезоне, "Рига" же в основном сушила игру.
На протяжении всех двух таймов лиепайчане имели куда больше опасных моментов, чаще били по воротам соперника, но гости мало того, что больше одного мяча не пропустили, так еще в ответ провели два - 2:1. Сказались отличная реакция на последнем рубеже Роберта Озолса и опыт Алексея Вишнякова, который и забил победный мяч на 60-й минуте.
А еще не самые адекватные решения судейской бригады во главе с Виталием Спасенниковым, которая откровенно слабо провела эту игру. Во всяком случае несколько решений вызывали большие вопросы. Но это рассказ не о том, как судьи помогли "Риге".
Подопечные Александра Старкова сами виноваты в том, что не смогли взять хотя бы одно очко, которое вправе заслуживали. А потому "Рига" сохраняет первое место.
Михаил Конев, кстати, остается на посту главного тренера до конца сезона. Во всяком случае об этом заявил генеральный директор клуба Александр Пронин. Так что хочется поздравить Конева, что наконец-то он избавляется от надоевшей ему приставки "исполняющий обязанности". На третий год в "Риге" наконец-то сообразили - нет пророка в своем отечестве.
Больше всего забитых мячей зрители увидели на стадионе "Аркадия", где не повезло другому курземскому клубу. РФШ, который, судя по всему, не собирается "Ригу" отпускать далеко (у команд - по 31 очку), разгромила на своем поле "Вентспилс" - 4:1.
Победа РФШ - никакая не сенсация даже несмотря на то, что больше трех мячей команда Вальдаса Дамбраускаса в этом сезоне еще не забивала (было три матча с тремя голами). Неожиданно другое - насколько слабо и беспомощно выглядел "Вентспилс" во втором тайме. А ведь казалось, команда Игоря Клесова поднимается с колен. И тут такой конфуз...
Справедливости ради стоит отметить, что начиная с 70-й минуты (при счете 1:2) гости играли в меньшинстве после удаления Сони Альсената. Героем матча стал защитник сборной Латвии Виталий Ягодинский, который отметился хет-триком. Правда, именно он не смог помешать в конце первого тайма Каспару Сварупсу сравнять счет (1:1). В общем, Ягодинcкий - как Фигаро: был и там, и здесь.
Матч "Елгава" - "Валмиера" - это рассказ о том, как новый наставник елгавчан белорус Олег Кубарев во второй раз в сезоне не сдал экзамен Тамазу Пертии. Проигрывал он "Валмиере" еще с "Ригой" чуть больше месяца назад, уступил с "Елгавой" и сейчас - и тоже 0:1. Гол Владислава Соловейчика под занавес первого тайма так и остался единственным, а еще самым красивым в этом туре.
⏯️⚽️ VIDEO: Vladislavs Soloveičiks 39. minūtē gūst vārtus, kas ir @vgvia_futbols uzvaru nesošie cīņā pret @fkjelgava !#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #JELvsVAL pic.twitter.com/mMtlQwLZFA— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 15, 2019
У "Валмиеры" это уже седьмая победа в сезоне и по-прежнему высокая четвертая позиция для вчерашнего аутсайдера, а "Елгава" так и остается на последнем, девятом месте.
Точка в туре была поставлена в Слоке, где лучшая команда второго круга "Спартак" даже без своего директора Эдгара Гаурача в воскресенье разобралась с "Даугавпилсом" - 3:0.
Матч получился очень нервным. Достаточно сказать, что в первом тайме, когда счет не был еще открыт, наставника гостей Виктора Мороза главный арбитр матча Марек Кере отправил на трибуны за неспортивное поведение. У гостей в очередной раз промолчал их главный снайпер Вугар Аскеров. Так что без забитых мячей гостям на успех рассчитывать было бессмысленно. А вот "Спартак", который после этой победы снова поднимается на третье место, продолжает удивлять.
⚽️⏯️ VIDEO: Spēles @fkspartaks - @BFC_Daugavpils (3:0) vārtu guvumi.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 16, 2019
Nemanja Belaković (47'), Richie Ennin (72'), Vitālijs Rečickis (90 +1')#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #SPAvsBFC pic.twitter.com/QujeF9LAyR
Во втором круге команда Нунцио Дзаветтьери одержала в семи матчах шесть побед при одной ничьей (19 набранных очков из 21 возможных!) и по потерянным очкам от идущего на втором месте РФШ отстает всего лишь на три балла (25 очков после 15 игр у "Спартака" против РФШ, у которой 31 очко, но после 16 матчей, у "Риги" же 31 очко и тоже после 15 игр). Вот почему центральный матч 18-го тура на этой неделе, несомненно, пройдет на стадионе "Сконто", когда "Рига" будет принимать "Спартак" - главного возмутителя спокойствия в мае-июне.