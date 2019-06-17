Футбол с Владимиром Ивановым: "Рига" и РФШ продолжают топить курземские клубы, "Спартак" - взлетать

Матч "Лиепая" - "Рига" оказался образцом прагматичного футбола. Замечу - только со стороны гостей. Скажу больше - в тот вечер лишь "Лиепая" играла в футбол, проведя один из лучших если не самый лучший матч в сезоне, "Рига" же в основном сушила игру.

На протяжении всех двух таймов лиепайчане имели куда больше опасных моментов, чаще били по воротам соперника, но гости мало того, что больше одного мяча не пропустили, так еще в ответ провели два - 2:1. Сказались отличная реакция на последнем рубеже Роберта Озолса и опыт Алексея Вишнякова, который и забил победный мяч на 60-й минуте.

А еще не самые адекватные решения судейской бригады во главе с Виталием Спасенниковым, которая откровенно слабо провела эту игру. Во всяком случае несколько решений вызывали большие вопросы. Но это рассказ не о том, как судьи помогли "Риге".

Подопечные Александра Старкова сами виноваты в том, что не смогли взять хотя бы одно очко, которое вправе заслуживали. А потому "Рига" сохраняет первое место.

Михаил Конев, кстати, остается на посту главного тренера до конца сезона. Во всяком случае об этом заявил генеральный директор клуба Александр Пронин. Так что хочется поздравить Конева, что наконец-то он избавляется от надоевшей ему приставки "исполняющий обязанности". На третий год в "Риге" наконец-то сообразили - нет пророка в своем отечестве.

Михаил Конев ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

Больше всего забитых мячей зрители увидели на стадионе "Аркадия", где не повезло другому курземскому клубу. РФШ, который, судя по всему, не собирается "Ригу" отпускать далеко (у команд - по 31 очку), разгромила на своем поле "Вентспилс" - 4:1.

Победа РФШ - никакая не сенсация даже несмотря на то, что больше трех мячей команда Вальдаса Дамбраускаса в этом сезоне еще не забивала (было три матча с тремя голами). Неожиданно другое - насколько слабо и беспомощно выглядел "Вентспилс" во втором тайме. А ведь казалось, команда Игоря Клесова поднимается с колен. И тут такой конфуз...

Справедливости ради стоит отметить, что начиная с 70-й минуты (при счете 1:2) гости играли в меньшинстве после удаления Сони Альсената. Героем матча стал защитник сборной Латвии Виталий Ягодинский, который отметился хет-триком. Правда, именно он не смог помешать в конце первого тайма Каспару Сварупсу сравнять счет (1:1). В общем, Ягодинcкий - как Фигаро: был и там, и здесь.