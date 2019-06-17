Пн, 17.06.2019
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Официально: Маурицио Сарри возглавил "Ювентус"

Маурицио Сарри

ФОТО: EPA/Scanpix

Итальянский футбольный тренер Маурицио Сарри официально возглавил туринский "Ювентус", сообщает сайт команды.

На прошлой неделе итальянские СМИ сообщали, что между Сарри, его бывшим клубом "Челси" и туринским "Ювентусом" была достигнута договорённость о переезде 60-летнего специалиста в Италию.

"Ювентусу" придётся заплатить лондонцам компенсацию в размере 5,6 миллионов евро, так как контракт Сарри с "Челси" был рассчитан на три года. В Лондоне итальянец проработал всего один сезон. Зарплата Сарри в "Ювентусе" составит около 6-7 миллионов евро в год.

Под руководством итальянца лондонский "Челси" в минувшем сезоне выиграл Лигу Европы, занял третье место в Английской Премьер Лиге (АПЛ) и дошёл до финала Кубка английской лиги.

До прихода в "Челси" Сарри уже работал в Серии А. Ранее он возглавлял "Эмполи" и "Наполи".

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