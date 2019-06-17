Valmieras stikla šķiedra просит суд о начале процесса правовой защиты

Представители компании поясняют, что из-за непредвиденных обстоятельств производство второй фазы (вертикально интегрированное производство продуктов стекловолокна) в дочерней компании предприятия в США P-D Valmiera Glass USA Corp. до сих пор не достигло предполагаемых мощностей и несет компании убытки, несмотря на вложения в размере 80 млн евро.

Кроме того, для развития производства в США американской дочерней компании пришлось открыть кредитную линию в одном из банков США.

Valmieras stikla šķiedra обеспечила необходимый для открытия этой кредитной линии залог. И сейчас, принимая во внимание тот факт, что американская компания не смогла выполнить условия договора кредитной линии, 10 июня 2019 года банк запросил у Valmieras stikla šķiedra 3 млн долларов, составляющих основную сумму займа и накопленные проценты, однако компания не в состоянии немедленно выплатить всю требуемую сумму.

Ведь, по словам представителей предприятия, у Valmieras stikla šķiedra есть еще два займа в размере 67 млн евро и 17,836 млн долларов США в двух других банках, и запрос банка США о немедленной выплате 3 млн долларов фактически вызывает ситуацию невыполнения обязательств в отношении двух других банков.

Ввиду вышеупомянутых обстоятельств предприятие столкнулось с финансовыми трудностями.

По словам представителей Valmieras stikla šķiedra, для продолжения работы, а также достижения договоренности со своими кредиторами компания сейчас должна обеспечить непрерывную работу своих главных производственных линий и получить время для удовлетворения требований кредиторов.

Поэтому после тщательного анализа ситуации и консультаций с юристами руководство предприятия решило подать в суд прошение о начале процесса правовой защиты юридического лица.