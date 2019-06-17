Цены в Латвии: эксперты назвали, какие продукты подорожали, какие - наоборот

Больше всего за год подорожал лук - в три раза, с 0,38 евро за кг до 1,14 евро, картофель - в 2,1 раза, с 0,38 евро до 0,8 евро, столовая свекла - в 2,1 раза, с 0,34 евро до 0,72 евро.

Кочанная капуста за год подорожала на 42% - с 0,55 евро до 0,78 евро за кг, бананы подорожали на 29% - с 1,22 евро до 1,57 евро за кг, привозная клубника, тостерный хлеб и пшеничная мука - на 27%, клюква в ведерке - на 26%, с 3,18 евро за литр до 4,02 евро, молочный шоколад "Ekstra" - на 25%, с 1,1 евро до 1,38 евро за 100 г, апельсины - на 23% с 1,11 евро до 1,37 евро.

Руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе пояснила, что

в прошлом году из-за засухи урожай овощей в Латвии был меньше, и запасы овощей кончились раньше.

Поэтому в июне в Латвии в продаже были импортные овощи, в том числе лук из Египта, капуста из Македонии и Польши, морковь из Израиля и картофель со всей Европы. Фрукты и ягоды тоже были привозные, в том числе клубника в основном из Греции.

Гулбе пояснила также, что увеличение цен на муку связано с возросшими в прошлом году мировыми ценами на зерно.

Хлеб подорожал не только из-за муки, но и из-за роста цен на другие ресурсы. Также среди хлебопеков очень велика конкуренция, поэтому цены долгое время держались на низком уровне.

В течение года подешевели в основном только цитрусовые. На 34% дешевле стали мандарины, цена на которые опустилась с 2,25 евро до 1,49 евро за кг, лимоны - на 25%, с 2,43 евро до 1,83 евро, груши - на 23%, с 1,54 евро до 1,19 евро.