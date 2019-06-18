Фото: Седокова показала роскошную фигуру в бикини

Популярная исполнительница Анна Седокова отправилась в отпуск в Грецию на остров Миконос. Звезда с удовольствием делится со своими подписчиками впечатлениями и мыслями, а также не забывает радовать фанатов фотографиями в купальнике.
Звезда призналась, что она сейчас совершенно счастлива.
"Наверное, счастья бывает отмерено только определенное количество и когда ты его перебираешь, когда у тебя его слишком много, тебе с небес говорят: "Тише, тише"", - написала Анна.
Она призналась, что хочет снять видеоклипы на три новых песни.
"Это те песни, без которых не могу и я. И, поверьте, я люблю исключительно лучших. Я хочу скорее тебе их показать, но не могу", - отметила звезда, обращаясь к неизвестному собеседнику.
Кроме того, Седокова рассказала поклонникам, что ей только что прислали готовый вариант на песню #яжемать. Результат получился невероятно резким и резким, даже для самой Анны. Она пообещала, что совсем скоро его представит публике.
Некоторые комментаторы поспешили поинтересоваться, когда же ожидать клип, а другая часть - восхитилось фигурой певицы. Но были и такие, кто отметил, что уж слишком часто Анна публикует откровенные снимки. Они также посоветовали звезде быть немного скромнее.
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Наверное, счастья бывает отмерено только определенное количество и когда ты его перебираешь, когда у тебя его слишком много , тебе с небес говорят - Тише , тише. В моих наушниках играет три новых невероятных песни , на которые я хочу снять видео в ближайшее время. Это такое Песни, которые я сама заслушиваю. Это те песни, без которых не могу и я. И, поверьте, я люблю исключительно лучших. Я хочу скорее тебе их показать, но не могу. И только что @alanbadoev прислал готовый клип на #яжемать и это пиздец. Правда. Извините , что ругаюсь, но это даже для меня резко, дерзко и по новому. Скоро... А пока, я лежу на пляже и думаю о том, как же Круто, что у меня есть моя музыка ❤️