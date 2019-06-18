Фото: Седокова показала роскошную фигуру в бикини

Звезда призналась, что она сейчас совершенно счастлива.

"Наверное, счастья бывает отмерено только определенное количество и когда ты его перебираешь, когда у тебя его слишком много, тебе с небес говорят: "Тише, тише"", - написала Анна.

Она призналась, что хочет снять видеоклипы на три новых песни.

"Это те песни, без которых не могу и я. И, поверьте, я люблю исключительно лучших. Я хочу скорее тебе их показать, но не могу", - отметила звезда, обращаясь к неизвестному собеседнику.

Кроме того, Седокова рассказала поклонникам, что ей только что прислали готовый вариант на песню #яжемать. Результат получился невероятно резким и резким, даже для самой Анны. Она пообещала, что совсем скоро его представит публике.