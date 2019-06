Фото: Седокова показала роскошную фигуру в бикини

View this post on Instagram

Наверное, счастья бывает отмерено только определенное количество и когда ты его перебираешь, когда у тебя его слишком много , тебе с небес говорят - Тише , тише. В моих наушниках играет три новых невероятных песни , на которые я хочу снять видео в ближайшее время. Это такое Песни, которые я сама заслушиваю. Это те песни, без которых не могу и я. И, поверьте, я люблю исключительно лучших. Я хочу скорее тебе их показать, но не могу. И только что @alanbadoev прислал готовый клип на #яжемать и это пиздец. Правда. Извините , что ругаюсь, но это даже для меня резко, дерзко и по новому. Скоро... А пока, я лежу на пляже и думаю о том, как же Круто, что у меня есть моя музыка ❤️