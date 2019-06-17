Пн, 17.06.2019
Когда-то санаторий "Кемери" имел статус курорта всесоюзного значения и был популярным местом для лечения и восстановления сил. Сегодня всё не так. Русский TVNET

Из-за праздников Latvijas pasts доставит пенсии и пособия раньше

Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В связи с приближающимися праздниками Latvijas pasts доставит пенсии и пособия получателям раньше, сообщили агентству LETA на предприятии.

Пенсии и пособия, выплачиваемые Государственным агентством социального страхования, доставка которых планируется 19 и 20 июня, будут доставлены и выплачены 19 июня.

20 июня пенсии получат те, кому их выплата предусмотрена 21 и 22 июня, а 21 июня пенсии и пособия получат люди, у которых выплаты запланированы 23 и 24 июня.

В день Лиго, 23 июня, почтовые услуги будут доступны в отдельных почтовых отделениях, а на Янов день, 24 июня, все почтовые отделения будут закрыты.

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