Из-за праздников Latvijas pasts доставит пенсии и пособия раньше

Пенсии и пособия, выплачиваемые Государственным агентством социального страхования, доставка которых планируется 19 и 20 июня, будут доставлены и выплачены 19 июня.

20 июня пенсии получат те, кому их выплата предусмотрена 21 и 22 июня, а 21 июня пенсии и пособия получат люди, у которых выплаты запланированы 23 и 24 июня.