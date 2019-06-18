Пять знаков Зодиака, в которых живет сам дьявол

Рыбы

Рыбы всегда знают, чего хотят. Та как они стихия воды, они могут быть пластичными и брать под контроль эмоции и чувства. Если же вы попали им под горячую руку, то скандала вам не избежать. Никакие аргументы тут не помогут, а про логику и вовсе стоит забыть! Слабость Рыб в том, что они поддаются чужому влиянию, но способны видеть ситуацию по-другому.

Близнецы

Женщины-Близнецы совмещают в себе черное и белое, огонь и воду, жару и ливень. Нет четких указаний, как следует себя вести рядом с ними. Никто не даст стопроцентной рекомендации, а также не догадается, какое настроение будет у нее завтра утром. Вы можете проснуться рядом как с ангелом, так и с бесом. Но Близнецы всегда легки на подъем. Они — за любой кипиш, а значит, зная их предпочтения, можно переключить их внимание на что-то положительное.

Стрелец

Это — яркий представитель стихии огня. Рядом с такой женщиной, не просто горячо, с ней жарко! Но следует соблюдать осторожность! Стрельцы невероятно эмоциональны, как в любви, так и в гневе. Плюс в том, что они быстро отходчивы. Стрельцы умеют уступать и не любят долго скандалить, хотя могут практиковать ежедневные ссоры с самыми близкими. Всему этому виной — темперамент. Таким женщинам стоит подарите букет цветов или сделать приятный сюрприз, и вы увидите, как огонь гнева вмиг сменится на огонь любви.

Козерог

У Козерога тяжелый характер. Такие женщины, как правило, очень последовательны и внимательны к мелочам. Любой проступок не ускользнет от их пристального внимания. Козерог не будет сначала скандалить, но если она предлагает серьезный разговор - тут пора беспокоиться. Этот знак Зодиака будет стоять на своем, пока вы не уступите. Тем не менее, Козероги великодушны и умеют прощать, но умеют и наказывать — стоит помнить об этом!

Овен