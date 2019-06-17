Рижские модники и модницы блеснули на летней презентации в шоуруме

Среди местных знаменитостей можно отметить дизайнера и редактора журнала L’Officiel Даце Криевиню-Бахмане, стилиста Аниту Алтмане, президента Федерации Балтийской моды Елену Страхову, а также эксперта сферы моды Кристине Рудзинску.

После презентации летних коллекций состоялась грандиозная вечеринка, ознаменовавшая начало модного летнего сезона в Риге.

"Сегодня наш день рождения и мы рады отметить его в кругу друзей, любящих моду также, как и мы", - делится Алена Гревцова, основатель шоурума.

Дизайнеры, работавшие над коллекцией продемонстрировали женственную коллекцию, выполненную из натуральных материалов, которые так актуальны в жаркий летний сезон!

Популярный латвийский бренд Art Jam, в свою очередь, представил публике разнообразную коллекцию, в которой каждая модница найдет что-то себе по душе – кто-то костюм "с мужского плеча", а кто-то – легкое и воздушное платье а-ля зефир.

ФОТО: пресс-фото

Были продемонстрированы наряды от PM looks, новая коллекция которого ассоциируется с чем то сливочным, воздушным, конфетным – в ней Вы найдете пастельные оттенки, контрастный зеленый, вареный джинс, шелк, плиссе и твид с отделкой; трикотажные изделия от бренда Eletto, коллекции которого производятся из мягкой шерсти мериноса, а также смесь составов пряжи с шелком, хлопком, льном, мохером, вискозой, кашемиром и другими материалами, тщательно отобранными и закупленными на фабриках в Италии.

Кроме того, были продемонстрированы вязаные вещи высочайшего качества от украинского бренда Knitted people, уникальные сумки и обувь из натурального войлока, ананасовой кожи и твида от Tooche и потрясающие серебряные украшения с цирконием от ювелирного бренда Angelique jewelery.

ФОТО: пресс-фото

"Словом, у гостей мероприятия была возможность составить себе total look – начиная от наряда и заканчивая обувью, сумками и украшениями", - добавляет Гревцова.

Помимо коллекций брендов, представленных в рамках презентации, гости мероприятия могли также ознакомится с нарядами от популярнейшего бренда детской одежды Lazy Francis, появившегося в магазине хоть и недавно, но уже полюбившегося латвийским модницам украинского бренда L.A.B. и воздушными платьями от Galian Studio.

Гости не только насладились праздничной атмосферой, мастерски созданной ведущей мероприятия Иевой Адамс, закусками, кофе, освежающими напитками, а также главным летним лакомством гурманов – мороженым, но и приняли участие в мастер-классе по изготовлению букетов.

"Атмосфера мероприятия была по-настоящему легкой и воздушной – красивые наряды, захватывающий мастер-класс, общение с дизайнерами, вкуснейшие закуски, напитки и даже, - что так актуально в такую жару! – мороженое!" - делится впечатлениями Даце Криевиня-Бахмане.

Noname place – это открывшийся в 2018 году шоурум в тихом центре Риги, где представлены преимущественно латвийские бренды, а также часть зарубежных – в общей сложности 25.

ФОТО: пресс-фото

ФОТО: пресс-фото

Papildus zīmolu prezentācijām pasākuma laikā viesi varēja arī iepazīties ar populārā bērnu apģērbu zīmola Lazy Francis tērpiem, Ukrainas zīmola L.A.B. sortimentu, kas veikalu plauktos parādījies nesen, bet jau iekarojis Latvijas modes dāmu simpātijas, kā arī gaisīgajām kleitām no Galian Studio.

ФОТО: пресс-фото