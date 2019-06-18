Мы увидим "Ригу будущего" уже через семь лет

​Одним из самых амбициозных проектов в странах Балтии в ближайшие годы является строительство линии Rail Baltica, которая позволит за несколько часов отправиться в Таллин, Вильнюс и даже Варшаву. Известно, что поезда Rail Baltica также будут останавливаться на Рижском центральном железнодорожном вокзале. Именно поэтому ожидается, что окрестностям Рижского вокзала в ближайшие семь лет предстоят серьезные изменения. О "Риге будущего" порталу TVNET рассказал руководитель "Европейской железнодорожной линии" Каспарс Вингрис.

- Когда в Риге могут начаться первые строительные работы, связанные с инфраструктурой Rail Baltica?

- Первая работа - это проектирование, в ходе которого разрабатывается конкретный проект строительства, а также план проведения строительства и другие. "Европейская железнодорожная линия" предполагает, что строительство может начаться в 2021 году. Если все будет идти согласно плану и все будет согласовано, то через два года может начаться строительство.

- Как будет происходить реконструкция Рижского Центрального вокзала, учитывая потребности Rail Baltica?

- Дело в том, что реконструкция будет проходить в несколько этапов. Они предусмотрены, чтобы Центральный вокзал мог продолжать работать с частичными ограничениями, а также так, чтобы ограничения для задействованных улиц были частичными.

Это шесть улиц, которые пересекают железную дорогу - от улицы Лачплеша до Елгавас. Основные реконструкционные работы будут проводиться в той части станции, где сейчас находятся перроны и железнодорожные пути, а не в самом здании станции и не в коммерческих зонах. Они не будут затронуты вообще или будут затронуты минимально.

Будет перестроена та часть станции, на которой расположены перроны. Принимая во внимание, что это полная реконструкция, это означает, что будут демонтированы нынешняя насыпь, действующие туннели, и что будут построены новые несущие конструкции эстакадам. Следовательно, после реконструкции перроны будут стоять на эстакадах.

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

Поэтапный принцип заключается в том, что реконструкция начнется с южной стороны (со стороны Министерства транспорта). Будет закрыто движение со стороны железнодорожных путей. Движение поездов будет организовано на другой стороне используя оставшиеся рельсы. Далее будут построены новые конструкции для размещения новых перронов. К 2022 году будет завершена реконструкция первой половины станции. Здесь также будут находиться рельсы и перрон Rail Baltica.

Затем движение железной дороги будет направлено на перестроенную часть станции, и тогда будет закрыта для перестройки северная часть. После будет возможно ввести в эксплуатацию весь Центральный вокзал.

В результате железнодорожный вокзал будет полностью перестроен к 2026 году.

В настоящее время у нас есть только перроны и лестницы к ним, а также три тоннеля через станцию. Также на станции навес есть только на одном перроне. После перестройки навесы будут на всех перронах, и на каждый перрон можно будет попасть с помощью лифтов и лестниц. Ещё получим третий уровень над перронами - место для ожидания поездов. Залы ожидания будут такими, чтобы перроны можно было видеть сверху.

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

Сейчас происходит так, что большая часть людей приходят на поезд в последнюю минуту. Но те, кто едут, например, в Даугавпилс, прибывают своевременно. Когда у нас будут международные поезда, можно будет предсказать, что люди на них будут прибывать вовремя. Также будет организовано движение с помощью "шаттлов" [с англ. Shuttle - транспортное средство, которое регулярно курсирует между двумя пунктами], поэтому будет предусмотрена возможность сдать багаж в помещении вокзала. Система может быть схожа с той, которая практикуется в Вене. Там можно сдать багаж на вокзале, а после на поезде направиться в аэропорт. Новая инфраструктура позволит нам сделать это.

Количество поездов не изменится, но будет сложнее организовать движение железной дороги.

Дальше от вокзала, если смотреть на сторону Даугавы, есть участок от улицы Гоголя до Даугавы. На этом участке будет ликвидирована насыпь. Похожее произойдет и в южной части вокзала. Рельсы будут находиться на эстакадах, поэтому появится свободное пространство. Это значительно улучшит мобильность города, потому что сейчас, чтобы попасть из Старого города на Центральный рынок или в Московское предместье, нужно идти либо по улице Прагас, либо по улице Маскавас.

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

На участке автовокзала область, которая позволит перемещаться из одной половины города в другую, значительно улучшится. По техническим причинам насыпь сохранится на несколько десятков метров. Это в основе поэтапной технологии, чтобы во время строительных работ сохранить функцию поддержки для эстакады.

На этом этапе следуют мосты - как железнодорожный мост Rail Baltica, так и пешеходная и велосипедная дорожка. Ими соединены обе стороны Даугавы.

Следует помнить, что в 2015 году, когда планировалась железнодорожная линия, пришлось преодолеть много трудностей, особенно сложно было выбрать место, где в центре города можно было разместить железную дорогу.

Первоначально рассматривалась возможность пустить как существующую железную дорогу, так и железную дорогу Rail Baltica, но по разным причинам это не было возможно реализовать, так как мост загружен, и следует принимать во внимание различия габаритов.

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

Поэтому было принято решение построить новый мост. К этому сразу присоединился Совет по сохранению и развитию Рижского исторического центра. С ними нужно согласовать все планы строительства, которые предусматриваются на территории исторического центра и в его охраняемой зоне. Учитывая, что старый железнодорожный мост включен в Список охраняемых культурных объектов наследия ЮНЕСКО, некоторые из условий заключаются в том, что этот новый мост никоим образом визуально и функционально не должен заслонять старый мост.

Следовательно, новый мост должен быть без металлических балок, и технически их несущую способность можно компенсировать более толстой базовой конструкцией. Однако следует помнить, что она не должна быть слишком толстой - если она будет слишком высокой, будет скрыт старый железнодорожный мост. Если новый мост будет ниже - будут ограничены судоходные возможности.

При строительстве моста пешеходная дорожка будет начинаться со стороны улиц Маскавас и Краста, к ней присоединится дорога от Закюсалы, подразумевая, что в будущем там также будет происходить развитие территории. На пешеходную дорожку можно будет попасть с улицы Мукусалас, и она будет заканчиваться у улицы Елгавас. Предугадывая будущие планы, стоит считаться с тем, что улица Елгавас в будущем должна быть шире, чем сейчас.

Конечно, есть довольно много территорий, где мы в настоящее время создаем основание или условия для развития Риги. Понятно, что само Рижское самоуправление должно будет отрегулировать инфраструктуру пешеходов и велосипедистов, чтобы максимально использовать преимущества, которые даст этот мост. Понятно, что нужно максимально эффективно использовать доступную в Пардаугаве велосипедную инфраструктуру.

Также нужно придумать, как максимально эффективно эту новую инфраструктуру использовать транспорту. Образуется свободное пространство, как напротив автовокзала, так и под платформами. Часть под платформами будет более приспособлена для общественного транспорта и мест для остановок.

Видео: Как будет выглядеть Рига после появления Rail Baltica

В настоящий момент у нас такая ситуация, что, если ехать из Пардаугавы на троллейбусе (например, троллейбусе №27 из Зиепниеккалнса), остановка называется "Autoosta". А выходя, видишь супермаркет Stockmann, и удивляешься, где же тогда автобусная станция?

Затем у нас есть ряд остановок под названием "Centrālā stacija". Эти остановки расположены на улице Гоголя, рядом с Центральным рынком, и на другой стороне станции есть несколько остановок. Всего их четыре или пять.

И если в городе ты впервые, тогда попробуй пойми, какая остановка тебе нужна! Но перестройка станции позволит все это урегулировать с учетом свободного пространства. Конечно, для этого потребуется и много усилий со стороны Рижского самоуправления, потому что мы создаем этот скелет. Остановки мы менять или передвигать не будем, и маршруты тоже.

Будут ли сносить здания в процессе перестройки?

Да, самое заметное здание для сноса - это многоэтажная автостоянка и магазин "Titāniks" у Центрального рынка. Там, если ехать с улицы Гоголя и поворачивать на многоэтажную автостоянку, прямо у входа есть небольшие магазины. Они расположены в месте, которое мешает расширению станции, как и многоэтажная парковка. Они являются крупнейшими зданиями, которые препятствуют строительству железной дороги Rail Baltica. Там ещё останется полоса земли, которую самоуправление сможет использовать, возможно, для пешеходов.

Дальше, смотря на сторону автовокзала — там сейчас насыпь и рядом автобусные платформы с крышами. Здесь мешает та часть, где расположены крыши, поэтому здесь нам также нужно получить небольшой участок земли. В этом месте тоже будет размещена эстакада.

И что тут говорить, автовокзал продолжит функционировать, но уже с рядомидущей эстакадой.

То, о чем государство и автовокзал должны договориться - при каких условиях автовокзал сможет использовать это свободное пространство, которое образуется под эстакадой. Переговоры об этом уже ведутся, но пока безрезультатно. Сам автовокзал также планирует масштабную перестройку, чтобы приспособить свою территорию для новой инфраструктуры. Нужно понять, насколько они могут рассчитывать на приобретение свободного пространства. Вот почему это все еще решающийся вопрос.

Строительство железнодорожного вокзала в Рижском аэропорту. Легче ли это сделать, учитывая, что места больше, чем в центре Риги?

Да, но существуют все те же неопределенности. Пока не ясно, как будет управляться эта новая станция аэропорта. Понятна часть про перроны и функции поездов, но в то же время - будет свободное пространство под станцией, где будет останавливаться общественный транспорт - как распределить ответственность за управление? Это вопрос, который должно решать государство.

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

Функциональные решения однозначно ясны. Строительный проект близится к завершению, остались некоторые детали. Фактически функциональность помещения понятна. Там не так много - перроны, залы ожидания и соединение с терминалом аэропорта, которого до сих пор нет. На данный момент происходит проектирование этого терминала, поэтому мы должны сотрудничать и с аэропортом. И еще есть третий строительный проект в аэропорту - новая воздушная башня, которую еще строят.

Таким образом, до 2024 года в аэропорту будут крупные строительные работы, поскольку будут три разных проекта, которые надо реализовать.

Также демонтируют некоторые объекты, например, здание управления воздушным движением. Оно будет уничтожено. Сотрудничество в наших проектах конструктивное и тесное. Рассматриваются разные решения.

Все уже ждут не только международный транспорт, но и развитие "шаттла". На территории аэропорта - во всех учреждениях и на почте - работают несколько тысяч человек, которые определенно ездят на работу на общественном транспорте. Но после открытия железнодорожной линии, особенно, если поезд будет останавливаться в Торнякалне, они уже станут частью клиентов маршрута "шаттла". Также следует учесть, что по мере расширения аэропорта и увеличения его оборота, увеличится число сотрудников. Поэтому эффективное решение общественного транспорта ждут все.

В целом, от Rail Baltica каждый получит свою выгоду — авиакомпания airBaltic и аэропорт получит новых пассажиров.

Если на расстоянии трех часов езды есть потенциальные клиенты, шансы на их привлечение становятся значительно шире. Также появятся возможность перевозки груза.

Говоря о "шаттле", одним из примеров является Вильнюсский аэропорт. Там организовано движение на автобусе из аэропорта в центр города, но время их отправления очень нелогично. Ожидается, что в Риге "поезда-шаттлы" будут отправляться каждые 15 минут, поэтому, несмотря на часы, вы сможете выйти на перрон и быстро добраться либо в аэропорт, либо из него.

- Сколько объектов имущества может быть отчуждено, чтобы построить пока несуществующую линию от Торнякална в аэропорт?

- Сейчас начаты этапы проектирования. На участке центра и аэропорта уже долгое время ведутся переговоры с 130 собственниками. Им были отправлены письма об отчуждении имущества и ведутся переговоры с каждым индивидуально. Они готовят необходимую информацию, чтобы подготовить соответствующие документы, рассчитать убытки и найти решение, которое будет приемлемым для владельцев.

- Какой может быть общая стоимость проекта в Риге?

- То, что известно на данный момент, - соглашение о проектировании и строительстве участка центра. Это контракт типа "Проектирование и строительство", в котором на строителей возложена ответственность за строительство и полное функционирование участка. В настоящее время проектирование аэропорта составляет четыре миллиона евро. В эту сумму входит разработка проекта строительства станции и участка железной дороги в четыре километра от самой отдаленной точки аэропорта до существующей железной дороги в Иманте.

Однако общая стоимость проекта Rail Baltica, как показывает информация совместного предприятия, может составить около 5,8 миллиардов евро.