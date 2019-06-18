6 вещей, о которых надо не забыть, отправляясь праздновать Лиго

Подарок для Лиги и Яниса

Во-первых, не стоит забывать, что это не только солнцестояния, но еще и именины у Лиги и Яниса. Конечно, можно обойтись традиционными угощениями - пивом и сыром, но если вы хотите удивить друзей и родных в этот праздник, то можете быть оригинальными и подарить рубашку или футболку (или любой другой элемент одежды) с тематической надписью, подарочный набор шампуня и мыла из натуральных трав или мягкий плед для вечерних посиделок у костра.

Резиновые сапоги

Отправляясь на природу никогда нельзя забывать, что никто не отменял приметы про "традиционный дождь на Лиго". Кроме того, резиновые сапоги могут обезопасить вас от укусов вредных насекомых и клещей, если вы решите пойти собирать цветы и травы в высокой траве.

Кроме того, сейчас есть и очень стильные и современные модели сапог.

Аптечка

Самое главное, что необходимо взять - средство против насекомых и комаров. Кроме того, следует положить в аптечку и медикаменты, которыми вы пользуетесь ежедневно. Не стоит забывать про средства от укусов, аллергии, ссадин и ожогов, для улучшения работы желудочно-кишечного тракта, бинты, вату и перекись. Хотя часто вечер Лиго и Янов день бывают прохладными и дождливыми, всегда стоит запастись средствами для загара и после загара.

Книжечки песен Лиго, диск с песнями или гитару

Часто празднования Лиго проходит с пением у костра. Можно взять с собой диск с традиционной музыкой, чтобы создать определенную атмосферу или обойтись книжечкой с песнями. Кроме того, может быть кто-то пожелает спеть традиционное караоке с народными песнями. Бывает, что в компании есть кто-то, кто умеет играть на гитаре, тогда не помешает взять с собой исправный инструмент. Только стоит помнить про правило транспортировки - гитару стоит перевозить в чехле.

Переносная сумка-холодильник

Любой покупатель перед Лиго может вспомнить о приобретении сыра и пива, но для того, чтобы продукты были свежими, а пиво весь вечер оставалось прохладным, пригодится специальная сумка.

Портативное зарядное устройство