За отмывание денег в Талсинском крае была задержана женщина

Полиция требует привлечь к уголовной ответственности женщину, которая занималась реализацией преступно нажитых средств в Талсинском крае. Об этом сообщила представитель Госполиции Мадара Шерснева.
В конце февраля этого года за подозрение в незаконном хранении и продаже алкогольных напитков в Талсинском крае была задержана женщина 1959 года рождения, которая ранее неоднократно попадалась в поле зрения полиции за преступления подобного характера. К женщине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
В результате обыска было изъято 426 литров алкоголя, 32 литра спирта и 294 литра водки. Также из нелегального оборота было изъято 45 000 сигарет без акцизных марок, 15 000 сигарет NZ и 30 000 сигарет Fest.
В рамках уголовного процесса было арестовано пять объектов недвижимости и три автомобиля, а также деньги, полученные в результате преступной деятельности. В ходе расследования были получены доказательства того, что женщина эту недвижимость и автомобили приобрела на средства, которые получила при продаже нелегальных сигарет и алкоголя.
Администрация Курземского края возбудила первое в этом году уголовное дело по факту отмывания денег.
Шерснева добавила, что борьба с различными экономическими преступлениями, включая отмывание денег, является одним из приоритетов Госполиции, на что по-прежнему будет направлено усиленное внимание, а также будет продолжаться активная работа.