Пн, 17.06.2019
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Эгил Левитс вступит в должность президента 8 июля

Эгил Левитс

ФОТО: AFP/SCANPIX

8 июля, во время летнего перерыва в работе парламента, будет созвано внеочередное заседание Сейма, на котором Эгилс Левитс произнесет торжественную клятву, чтобы официально вступить в должность президента Латвии.

Согласно конституции, президент страны, вступая в должность, произносит торжественную клятву: "Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его жителей. Я буду свято соблюдать Конституцию Латвии и законы государства. Ко всем буду относиться справедливо и выполнять свои обязанности на совесть".

Когда в должность вступит Левитс, закончится срок полномочий нынешнего президента страны Раймонда Вейониса.

Предполагается, что последнее обращение президента Вейониса к Сейму с парламентской трибуны произойдет на заседании Сейма 20 июня.

Как сообщалось ранее, 29 мая Левитс был избран на пост президента Латвии. За его кандидатуру свой голос отдал 61 депутат.

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