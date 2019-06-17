Эгил Левитс вступит в должность президента 8 июля

8 июля, во время летнего перерыва в работе парламента, будет созвано внеочередное заседание Сейма, на котором Эгилс Левитс произнесет торжественную клятву, чтобы официально вступить в должность президента Латвии.
Согласно конституции, президент страны, вступая в должность, произносит торжественную клятву: "Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его жителей. Я буду свято соблюдать Конституцию Латвии и законы государства. Ко всем буду относиться справедливо и выполнять свои обязанности на совесть".
Когда в должность вступит Левитс, закончится срок полномочий нынешнего президента страны Раймонда Вейониса.
Предполагается, что последнее обращение президента Вейониса к Сейму с парламентской трибуны произойдет на заседании Сейма 20 июня.
Как сообщалось ранее, 29 мая Левитс был избран на пост президента Латвии. За его кандидатуру свой голос отдал 61 депутат.