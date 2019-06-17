Минздрав обратился в полицию
Минздрав обратился в Госполицию с заявлением о том, что в двух закупках услуг ИКТ наблюдаются признаки мошенничества, сообщил агентству LETA советник министра здравоохранения Илзе Винькеле Эдгар Скварикс.
В свою очередь информация о предположительных нарушениях конкуренции в ходе этих закупок передана Совету по конкуренции.
Советник сообщил, что Минздрав продолжает переписку с поставщиками услуг, чтобы договориться о возврате финансирования, а также не исключает обращения в суд.
По этим фактам начато дисциплинарное дело на директора Национальной службы здравоохранения Ингу Милашевич, а ответственный за централизацию ИКТ руководитель департамента управления ресурсами Минздрава покинул должность.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что в двух недавних закупках Министерства здравоохранения, связанных с ИКТ, наблюдаются "серьезная политическая интервенция" и признаки мошенничества.
По ее словам, еще до утверждения нового правительства из многих источников она получила информацию о том, что у Минздрава есть одна особенность - проекты в сфере ИКТ политизированы, и управляет ими политическое бюро министра. Речь идет о недавних проектах, один из которых еще не завершился. Первый проект связан с разработкой базы данных для системы "двух корзин" услуг здравоохранения, на что государство выделило 1,85 млн евро, второй проект связан с централизацией ИКТ-систем Минздрава и стоит 3,5 млн евро.
Винькеле рассказала, что по ее поручению проведены проверки обоих проектов, и возникли подозрения, что куплены другие и значительно более дорогие лицензированные программы. В отношении проекта базы данных эксперты сомневаются в необходимости расходов на покупку оборудования в размере 315 тыс. евро, а во втором проекте констатированы сомнительные сделки на сумму почти 600 тыс. евро. Также создается впечатление, что условия конкурса разрабатывались под конкретных коммерсантов.
Министр поручила проанализировать и пересмотреть закупочную политику Минздрава, рассмотреть также возможность расторжения договоров и требования денег с поставщиков.
Результаты проверок будут обсуждаться с Министерством охраны среды и регионального развития, Государственным агентством развития регионов и Советом по конкуренции, потому что Винькеле подозревает, что сомнительные закупки могли быть и в других сферах.