Исследование: Шесть пальцев на руке лучше пяти

Как пишет Science Alert, в исследовании участвовали мать и сын, у которых на каждой руке по шесть пальцев. Как оказалось, эти люди могли набирать текст на телефоне, играть в сложные видеоигры и даже завязывать шнурки только одной рукой.

Данная мутация называется полидактилией и встречается в среднем 1 раз на 500 людей. Обычно такие пальцы считают бесполезными: их ампутируют вскоре после рождения. Однако новые исследования показывают, что в действительности эти конечности могут быть очень даже полезными.

ФОТО: Mehring et al., Nature Communications, 2019

ФМРТ показала, что во время выполнения тестов мозг задействовал дополнительные ресурсы для контроля за "лишним" пальцем. "Мозг человека с полидактилией хорошо приспособлен к дополнительному пальцу и даже обладает специальной областью для его контроля. Для этого ему даже не нужно заимствовать энергию из других источников", пишется в работе.

Кроме того, как упоминалось в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature, можно двигать любым лишним пальцем, независимо от остальных, что дает этим людям еще большую ловкость.