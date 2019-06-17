Исследование: Шесть пальцев на руке лучше пяти
Новое исследование показывает, что люди, которые обладают полностью функциональным шестым пальцем на каждой руке, на самом деле не инвалиды, а "супергерои", а именно: многие вещи с помощью рук они могут делать более эффективно, чем люди с пятью пальцами.
Как пишет Science Alert, в исследовании участвовали мать и сын, у которых на каждой руке по шесть пальцев. Как оказалось, эти люди могли набирать текст на телефоне, играть в сложные видеоигры и даже завязывать шнурки только одной рукой.
Данная мутация называется полидактилией и встречается в среднем 1 раз на 500 людей. Обычно такие пальцы считают бесполезными: их ампутируют вскоре после рождения. Однако новые исследования показывают, что в действительности эти конечности могут быть очень даже полезными.
ФМРТ показала, что во время выполнения тестов мозг задействовал дополнительные ресурсы для контроля за "лишним" пальцем. "Мозг человека с полидактилией хорошо приспособлен к дополнительному пальцу и даже обладает специальной областью для его контроля. Для этого ему даже не нужно заимствовать энергию из других источников", пишется в работе.
Кроме того, как упоминалось в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature, можно двигать любым лишним пальцем, независимо от остальных, что дает этим людям еще большую ловкость.
В настоящее время позитивные качества полидактилии исследованы слабо, так что сложно судить о преимуществах и недостатках данной паталогии. Возможно, в будущем она станет эволюционной нормой — а может быть так и будет считаться отклонением в развитии.