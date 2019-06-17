В районе Саласпилса на переезде столкнулись поезд и автомобиль

На железнодорожном переезде за станцией Dārziņi в понедельник вечером произошло столкновение пассажирского поезда Рига- Лиелварде и легкового автомобиля, подтвердил представитель Pasažieru vilciens Эгонс Алерс.
"Согласно имеющейся в нашем распоряжении информации, пострадавших нет", - сказал Алерс, отметив, что в настоящее время проходит проверка технического состояния поезда, чтобы принять решение о продолжении движения.
Поезда на этой линии будут задерживаться как минимум на 30 минут.
Алер подчеркнул, что попавший в аварию экспресс-поезд не останавливается на всех остановках, поэтому Pasažieru vilciens призывает водителей и пешеходов соблюдать осторожность при пересечении железнодорожных путей и помнить, что остановка ближайшего поезда не означает, что у него будет сниженная скорость.
Как сообщили очевидцы, автомобиль пытался проскочить через переезд, когда приближался поезд.
Госполиция подтвердила агентству LETA , что был получен вызов о происшествии, однако пока более подробных комментариев нет.