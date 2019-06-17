В Испании убили 13-летнюю девочку из России

В городе Матаро проходит расследование убийства 13-летней девочки из России. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Periodico, тело было обнаружено накануне.
Девочка около года жила в Матаро со своей мамой и 16-летним братом. Несколько дней назад мать уехала и оставила детей одних в квартире.
Тело было найдено друзьями семьи, которых обеспокоило то, что с детьми нельзя было связаться.
В квартире была передвинута мебель, на простынях и стенах находились пятна крови. Брат девочки пропал, его ищет полиция.
Представитель пресс-службы каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra, сославшись на тайну следствия, не подтвердил РИА Новости гражданство погибшего ребенка.
"Мы не можем предоставить никакой информации по поводу дела, оно засекречено. Мы ждем результатов вскрытия, чтобы установить, идет ли речь об убийстве или самоубийстве", — цитирует его агентство.