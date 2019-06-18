Вт, 18.06.2019
Они выглядели совсем как из иного мира. Девушки ходили медленно с опущенными головами, даже не смотрели мне в глаза. Турист Дан Панкевич о жительницах поселка Мумвил

На чемпионском параде в Торонто произошла стрельба. На улицах города были 1,5 млн человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

​В понедельник, 17 июня, в канадском городе Торонто прошел парад в честь команды "Торонто Рэпторс", ставшей чемпионом НБА. Во время массового праздника произошла стрельба, серьезные ранения получили по меньшей мере два человека. 

Как сообщается в социальной сети Twitter местной полиции, жизни пострадавших ничего не угрожает.

В социальный сетях распространяются видеозаписи очевидцев, на которых видны бегущие участники парада. По сообщениям CNN, до конца неясно, действительно ли стреляли в месте, где проходил парад.

В полиции сообщили, что задержали двоих подозреваемых в стрельбе и изъяли оружие. Проводится расследование.

После некоторой паузы праздничные речи продолжились. 

Отмечается, что в целом 17 июня на парад вышли более 1,5 миллиона жителей. Это был первый в истории города и Канады чемпионский парад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🗣: MVP MVP MVP

Публикация от Toronto Raptors (@raptors)

Читать также

Актуально

НАВЕРХ