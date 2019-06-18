На чемпионском параде в Торонто произошла стрельба. На улицах города были 1,5 млн человек

В понедельник, 17 июня, в канадском городе Торонто прошел парад в честь команды "Торонто Рэпторс", ставшей чемпионом НБА. Во время массового праздника произошла стрельба, серьезные ранения получили по меньшей мере два человека.
Как сообщается в социальной сети Twitter местной полиции, жизни пострадавших ничего не угрожает.
В социальный сетях распространяются видеозаписи очевидцев, на которых видны бегущие участники парада. По сообщениям CNN, до конца неясно, действительно ли стреляли в месте, где проходил парад.
В полиции сообщили, что задержали двоих подозреваемых в стрельбе и изъяли оружие. Проводится расследование.
После некоторой паузы праздничные речи продолжились.
Отмечается, что в целом 17 июня на парад вышли более 1,5 миллиона жителей. Это был первый в истории города и Канады чемпионский парад.
Apšaude #Toronto #Kanāda uz laukuma, kur notika NBA čempionāta uzvarētāju godināšana. 2 cietušie, 2 aizturētie.— BreakingLV (@breakinglv) June 17, 2019
🎥 @jpags pic.twitter.com/8UcymfwVx5
Speechless. #WeTheNorth pic.twitter.com/Ulb7MtDnK9— Toronto Raptors (@Raptors) June 17, 2019