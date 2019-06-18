Вт, 18.06.2019
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Фоторепортаж: в Китае произошли сильные землетрясения

ФОТО: Reuters/ScanPix

На юго-западе Китая в провинции Сычуань в понедельник, 17 июня, произошло несколько сильных землетрясений.

ФОТО: Reuters/AFP/EPA/AP/Scanpix

Сначала подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь, а примерно через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в уезде Гун в том же округе, пишет Корреспондент.net.

По данным местных властей в результате землетрясений погибли 11 человек и 122 пострадали. 

Повторное землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в пострадавшем уезде Чаннин в 07.34 по местному времени.

Отметим, провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая.

ФОТО: Reuters/AFP/EPA/AP/Scanpix

Галерея: Сильные землетрясения в Китае

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