Фоторепортаж: в Китае произошли сильные землетрясения

На юго-западе Китая в провинции Сычуань в понедельник, 17 июня, произошло несколько сильных землетрясений.
Сначала подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь, а примерно через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в уезде Гун в том же округе, пишет Корреспондент.net.
По данным местных властей в результате землетрясений погибли 11 человек и 122 пострадали.
Повторное землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в пострадавшем уезде Чаннин в 07.34 по местному времени.
Отметим, провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая.
Галерея: Сильные землетрясения в Китае