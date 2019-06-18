На инициативу о демонтаже памятника Победы отреагировала Россия

На принятое Сеймом решение о передаче на оценку комиссии по иностранным делам и комиссии по вопросам образования, культуры и науки инициативы жителей Латвии о демонтаже памятника Победы вечером 14 июня отреагировало Министерство иностранных дел России, пишет Diena.
Комиссия по иностранным делам Сейма в среду примет решение о создании рабочей группы, которая должна будет оценить все возможные сценарии и юридические аспекты ситуации,
ведь памятник защищает заключенный между Латвией и Россией договор, который, между прочим, был частью пакета документов о выводе российской армии.
Согласно плану, руководить рабочей группой будет представитель "Все для Латвии!"-(ВЛ-ТБ/ДННЛ) Янис Домбрава.
Возможно, приглашение на заседание получит и посольство России.