Вт, 18.06.2019
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На инициативу о демонтаже памятника Победы отреагировала Россия

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Парк Победы

ФОТО: Jānis Škapars

На принятое Сеймом решение о передаче на оценку комиссии по иностранным делам и комиссии по вопросам образования, культуры и науки инициативы жителей Латвии о демонтаже памятника Победы вечером 14 июня отреагировало Министерство иностранных дел России, пишет Diena. 

Комиссия по иностранным делам Сейма в среду примет решение о создании рабочей группы, которая должна будет оценить все возможные сценарии и юридические аспекты ситуации,

ведь памятник защищает заключенный между Латвией и Россией договор, который, между прочим, был частью пакета документов о выводе российской армии.

Согласно плану, руководить рабочей группой будет представитель "Все для Латвии!"-(ВЛ-ТБ/ДННЛ) Янис Домбрава.

Возможно, приглашение на заседание получит и посольство России. 

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