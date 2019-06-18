Бывший президент УЕФА арестован по делу о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022

По сведениям издания, в рамках расследования был допрошен и французский политик Клод Геан, входивший в Кабинет министров во время президентства Николя Саркози.

Платини возглавлял УЕФА в течение восьми лет до 2015 года, когда комитет по этике ФИФА запретил ему работать в футболе - Платини был признан виновным в принятии "недобросовестного платежа" в размере 1,6 млн. фунтов стерлингов от экс-председателя ФИФА Зеппа Блаттера. Обоим запретили работать в футбольной индустрии до 2023 года, напоминает Euronews.

Катар получил право на проведение ЧМ-2022 по итогам заседания исполкома ФИФА в декабре 2010 года. Тогда же ЧМ-2018 был отдан России, отмечает "Медуза".

Вскоре после этого в зарубежных СМИ начали появляться расследования о возможной коррупции при выборе. В последствии ФИФА поручила провести расследование независимой комиссии, в 2014 году объявили, что доказательств коррупционного сговора не найдено.

За время своей спортивной карьеры Мишель Платини три раза получал "Золотой мяч", в течение пяти лет с 1982 по 1987 год возглавлял футбольный клуб "Ювентус". После завершения активной спортивной карьеры Платини возглавил сборную Франции после провальной квалификации на ЧМ 1990 года. Однако, с этой позиции он вскоре ушел после последующего провала сборной на Евро-92.

Затем экс-футболист перешел в футбольную администрацию, сыграв ключевую роль в организации чемпионата мира по футболу во Франции в 1998 году.

Euronews