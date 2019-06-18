Королевские скачки в Аскоте: Безумие шляпок!
Начались королевские скачки в Аскоте - ежегодный фестиваль скачек в Великобритании, проходящий в живописном графстве Беркшир недалеко от Виндзорского замка. Это событие имеет многовековую традицию и притягивает гостей со всего мира. Русский TVNET предлагает оценить внешний вид гостей в первый день скачек.
Посетители скачек стараются показать себя во всей красе, но при этом соответствовать правилам дресс-кода.
Ежегодно мероприятие превращается в настоящий парад шляпок.
Традиция зародилась еще в 1711 году. Каждый год ипподром в Аскоте собирает около 5 000 посетителей.
Дамы в шляпках прибывают на скачки в каретах, лимузинах и на вертолетах. На этом мероприятии все должно быть с соблюдением этикета!
Наряд является своего рода статусным показателем. Лишь слегка взглянув, уже несложно догадаться, в какой ложе будет сидеть тот или иной гость.
Места для зрителей традиционно делятся на несколько лож - Royal (Королевская), Queen Anne (Ложа королевы Анны), Village (Загородная) и Windsor (Виндзорская), - которые отличаются друг от друга ценами и строгостью дресс-кода.