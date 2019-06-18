1,4 тонны чистого кокаина: сверхоперация эстонца, частью которой был и молодой латыш

Перед судом присяжных он утверждал, что не знал, кому предназначался ценный груз, а знал лишь то, что его должно было забрать в море рыболовецкое судно Ocean Magic.

Муст утверждал, что главным архитектором перевозки кокаина был некий колумбиец Хуан Антонио Балвис, с которым эстонец познакомился 15 лет назад в Голландии.

Необходимый для перевозки 20-метровый катамаран Муст приобрел в 2017 году в Испании. Для покупки судна у самих перевозчиков кокаина денег не было, счет в 500 000 евро через банковский перевод якобы оплатил колумбиец. Судно назвали Nomad и зарегистрировали на имя англичанина Найджела Кларка (64).

Поскольку судно перед выходом в океан нуждалось в ремонте, Муст, по его словам, нанял Кларка. Вклад второго британца, 59-летнего Дини Уотерса, ограничился тем, что он помогал доставлять из магазины лодочный клей.

Поскольку в одиночку с катамараном в Атлантике не справиться, Мусту нужны были помощники.

21-летнего бывшего работника Hesburger в Елгаве, латыша Волдемарса Гайлиса он, по его словам, нашел через объявление в газете.

"Я сказал им, что это выход на яхтах в море. Использовал их в качестве экипажа, они не знали, что происходит", - в суде Муст взял всю вину на себя.

По описаниям Муста, пока его сообщники спали, он прошел мимо Мадейры и только утром сообщил Гайлису и Дикстра о том, что им придется принять участие в операции.

Кто есть кто?

В состав экипажа Nomad входили: эстонец, латыш и голландец, а на суше перевозчиками кокаина руководили двое англичан. Самое серьезное наказание получил капитан-эстонец.

(Слева направо) Раймонд Дикстра, Волдемарас Гайлис и Ричард Муст. ФОТО: National Crime Agency

Ричард Муст (49)

Капитан катамарана. Вместе с Кларком и Уотерсом являлся ключевой фигурой операции. Суд приговорил его к 30 годам лишения свободы.

Найджел Кларк (65)

Одна из ключевых фигур, ранее был наказан за перевозку наркотиков. Был рядом с Мустом во время подготовки операции, а когда катамаран вышел в путь, вместе с Уотерсом занимался организацией на суше. Суд приговорил его к 28 годам лишения свободы.

Дин Уотерс (59)

Также одна из ключевых фигур. Как и Кларк, ранее был судим за перевозку наркотиков. Оба были осуждены в Испании – один в Малаге, второй – в Марбелье. Уотерса также приговорили к 28 годам лишения свободы.

Раймонд Дикстра (27)

Яхтсмен и судовой механик Дикстра отправился вместе с Мустом и Гайлисом в путь из Англии, чтобы принять посреди Атлантического океана груз наркотиков. По его словам, Дикстра до получения кокаина ничего об этом не знал. Суд ему не поверил и приговорил его к 18 годам лишения свободы.

Волдемарс Гайлис (21)

Задержанный на борту катамарана Гайлис признал себя виновным в перевозке кокаина. Муст говорил в суде, что нашел молодого латыша по объявлению в газете. Суд в это не поверил. Гайлис приговорен к 16 годам лишения свободы.