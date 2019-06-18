1,4 тонны чистого кокаина: сверхоперация эстонца, частью которой был и молодой латыш
Приговоренный к 30 годам тюремного заключения эстонец Ричард Муст, насколько это было известно родственникам, ремонтировал за границей лодки, а в действительности жил тайной жизнью международного наркоперевозчика под псевдонимом Эдуардо Жозеллис, пишет Rus.Postimees.
Когда первый боец спецназа в бронежилете поднялся на борт, Ричард Муст уже успел выбросить в море спутниковый телефон. Он стоял – высокий и заросший бородой – и без единого слова позволял себя обыскивать.
"I’m the skipper", ("Я – капитан") – взял Муст всю ответственность на себя. Из полостей катамарана доставали сотни и сотни пачек с белым порошком.
На палубе на корточках сидели двое молоденьких сообщников.
Поставка одной из самых крупных в истории Британии партий кокаина была строго законспирирована и готовилась в условиях строгой секретности: Муст и не представлял, что его расколют всего за три дня.
31 августа 2018 года. Потрясшая весь мир новость о задержании "кокаиновой яхты" под управлением эстонца у берегов Великобритании оставила большую часть Эстонии равнодушной. Выходец из деревни Тыдва Харьюского уезда Ричард Муст (49) уже много лет живет за границей.
Насколько было известно родственникам, Муст занимался ремонтом яхт преимущественно в Испании, на родину он приезжал только погостить.
Высокий и спортивный Муст никогда не был типичным средним эстонцев. Еще будучи сакуским школьником он мечтал уехать на Запад. Читал шпионские романы, обожал Джеймса Бонда. В конце 1980-х годов Муст как опытный пловец предпринял попытку сбежать из Эстонии через залив в Финляндию. Но план провалился, и его задержали.
После восстановления независимости Муст начал искать возможности исполнить свою вторую мечту – стать богатым. Он занимался разным бизнесом, который уже тогда казался сторонним наблюдателям если не черным, то, как минимум, серым.
Обучение сельскому хозяйству как в Эстонской сельскохозяйственной академии, так и в Хельсинки осталось незавершенным. Единственное, что ему далось легко – документы капитана судна, которые он с легкостью получил в 1990-х.
После этого Муст на многие годы пропал из поля зрения своих родных. Молчание прервалось, когда брат и мать получили от него билеты в теплые страны. В Тыдва и Саку это восприняли как подтверждение того, что он жив и у него все хорошо.
"Да, его так называемая карьера стала для меня полным сюрпризом, - говорит один из родственников теперь. – После этих событий я понимаю, что вообще ничего о нем не знал".
На катамаране Муста в августе прошлого года нашли 1,4 тонны сверхчистого кокаина. Если весь товар продать на улице по грамму, на этом можно было бы заработать 125 миллионов евро. Сам Муст в случае удачного рейса мог положить себе в карман 750 000 евро.
Мистический колумбиец
Когда 4 марта этого года эстонского капитана доставили в бристольский суд, он выложил судьям невероятный сценарий. В течение последнего полугода в камере у него было достаточно времени, чтобы до деталей продумать спасительную для своих сообщников историю.
Муст признал себя в суде виновным в перевозке кокаина, но не в поставке такового в Великобританию.
Перед судом присяжных он утверждал, что не знал, кому предназначался ценный груз, а знал лишь то, что его должно было забрать в море рыболовецкое судно Ocean Magic.
Муст утверждал, что главным архитектором перевозки кокаина был некий колумбиец Хуан Антонио Балвис, с которым эстонец познакомился 15 лет назад в Голландии.
Необходимый для перевозки 20-метровый катамаран Муст приобрел в 2017 году в Испании. Для покупки судна у самих перевозчиков кокаина денег не было, счет в 500 000 евро через банковский перевод якобы оплатил колумбиец. Судно назвали Nomad и зарегистрировали на имя англичанина Найджела Кларка (64).
Поскольку судно перед выходом в океан нуждалось в ремонте, Муст, по его словам, нанял Кларка. Вклад второго британца, 59-летнего Дини Уотерса, ограничился тем, что он помогал доставлять из магазины лодочный клей.
Поскольку в одиночку с катамараном в Атлантике не справиться, Мусту нужны были помощники.
21-летнего бывшего работника Hesburger в Елгаве, латыша Волдемарса Гайлиса он, по его словам, нашел через объявление в газете.
И 27-летнего голландского яхтсмена Раймонда Дикстра Муст якобы заманил обманом.
"Я сказал им, что это выход на яхтах в море. Использовал их в качестве экипажа, они не знали, что происходит", - в суде Муст взял всю вину на себя.
По описаниям Муста, пока его сообщники спали, он прошел мимо Мадейры и только утром сообщил Гайлису и Дикстра о том, что им придется принять участие в операции.
Кто есть кто?
В состав экипажа Nomad входили: эстонец, латыш и голландец, а на суше перевозчиками кокаина руководили двое англичан. Самое серьезное наказание получил капитан-эстонец.
Ричард Муст (49)
Капитан катамарана. Вместе с Кларком и Уотерсом являлся ключевой фигурой операции. Суд приговорил его к 30 годам лишения свободы.
Найджел Кларк (65)
Одна из ключевых фигур, ранее был наказан за перевозку наркотиков. Был рядом с Мустом во время подготовки операции, а когда катамаран вышел в путь, вместе с Уотерсом занимался организацией на суше. Суд приговорил его к 28 годам лишения свободы.
Дин Уотерс (59)
Также одна из ключевых фигур. Как и Кларк, ранее был судим за перевозку наркотиков. Оба были осуждены в Испании – один в Малаге, второй – в Марбелье. Уотерса также приговорили к 28 годам лишения свободы.
Раймонд Дикстра (27)
Яхтсмен и судовой механик Дикстра отправился вместе с Мустом и Гайлисом в путь из Англии, чтобы принять посреди Атлантического океана груз наркотиков. По его словам, Дикстра до получения кокаина ничего об этом не знал. Суд ему не поверил и приговорил его к 18 годам лишения свободы.
Волдемарс Гайлис (21)
Задержанный на борту катамарана Гайлис признал себя виновным в перевозке кокаина. Муст говорил в суде, что нашел молодого латыша по объявлению в газете. Суд в это не поверил. Гайлис приговорен к 16 годам лишения свободы.
Остальные четверо соучастников говорили примерно то же самое. Но чем дальше продвигалось дело, тем больше в этой истории образовывалось брешей.
По словам прокурора, доказательства рисуют совсем другую картину. Пятерка играла в свою игру с самого начала, а Муст просто врал.
Следствие не верит ни одному слову
В то время как около семи часов вечера 29 августа 2018 года кокаиновую троицу задержали на катамаране, наручники защелкнулись и на руках Кларка и Уотерса. Они были на пути в маленький порт Южной Англии Хейл.
За собой они тянули быстроходную лодку Brenda’s Pet, оснащенную мощными двигателями и приборами ночного видения. С наступлением сумерек они должны были спустить ее на воду и перетаскать на тачках кокаин, сгруженный с Nomad.
Рассказы Муста о том, что он получал инструкции от Балвиса, по мнению сыщиков, были лишь дымовой завесой. Мобильное позиционирование показало, что на встречах с Мустом присутствовали и Кларк с Уотерсом, совместно с которыми и была разработана вся схема.
Уотерс, которого, по словам членов экипажа, они ни разу не встречали, фигурирует на записях дорожной камеры по пути в порт и даже на фотографиях в мобильном телефоне Гайлиса.
Также в суде выяснилось, что Гайлис и Дикстра хорошо знали, во что они ввязались.
На борту Nomad была найдена флешка, на которой были документы под названием "Важные дела". Файл был создан в компьютере Раймонда Дикстра вечером перед выходом в море на борту Nomad, где соучастники обсуждали свои планы.
Там имелись детальные инструкции и пароли для всей команды: как вести навигацию, когда менять спутниковую связь и встречаться с поставщиками кокаина.
Во время обыска в голландском доме Дикстра нашли коробку от мобильного телефона Aquaris и основу разговорной карты. Точно такими же телефонами пользовалась вся команда, поскольку имевшееся у них программное обеспечение позволяло не оставляя следов общаться в интернете.
Вишенкой на торте для сыщиков стал дневник Гайлиса, который нашли на борту судна.
Гайлис, то есть, по словам Муста, заложник через день после выхода в море пишет, как он планирует на полученные за перевозку наркотиков деньги открыть в Латвии тату-салон, купить дрон, мотоцикл, хороший компьютер и костюм.
Ночная встреча в Атлантике
Пункт назначения, куда команда должна была прибыть, находился в водах Суринама примерно в 500 милях на восток от острова Тобаго.
"Раз в день я должен был проверять Iridium Go (прибор для позиционирования судов – ред.). Nomad должен был использовать кодовое название Pargo, а те, кто должен был подойти – Dorado", - описал Муст ранее оговоренные правила.
В какой-то момент из темноты вынырнула 20-метровая скоростная лодка с 1,4 тонной кокаина.
"Мы встретились ночью. Они бросили нам канат. Начали перегружать груз, одновременно распознавая суда. У Гайлиса не хватило сил. Они прислали со своей лодки одного человека", - объяснил Муст в суде.
Дикстра припомнил, что команда, похожая на венесуэльцев, действовала очень быстро, называя экипаж Nomad гринго.
Еще до того, как поставщики успели раствориться в ночи, на катамаране оказалось такое количество кокаина, что гребной винт поднялся из воды и пришлось перемещать сотню килограммов наркотика.
Через две недели они вернулись в британские воды. Гайлис и Дикстра увидели похожий на судно Кларка быстроходный катер, который шел им навстречу. Единственным, что не вписывалось в картину, были проблесковые маячки.
"Когда Жан (прозвище Ричарда Муста) увидел пограничное судно, он сказал fuck, fuck, fuck, убежал в свою каюту и выбросил документы и спутниковые телефоны за борт", - припомнил Дикстра.
Прокуратуре показалось, что они заучили эту историю наизусть. Муст, Кларк и Уотерс начали эту операцию самое позднее в 2017 году в Испании, когда они вместе ремонтировали лодки. У всех троих было как минимум по одной судимости за транспортировку наркотиков, поэтому говорящий по-испански Муст использовал подставное имя – Эдуардо Хозеллис.
Идея поставки кокаина в Великобританию родилась еще раньше. Сыщики обнаружили, что в 2017 году Кларк провел три дня в Венесуэле, которая является основной страной-поставщиком кокаина через Суринам. Позже в суде англичанин утверждал, что покупал там лекарства для жены.
Европа завалена суринамским кокаином
Суринам – бывшая колония Голландии – с примерно 600 000 жителями является основной транзитной страной при движении кокаина в Европу. Колумбийские и венесуэльские наркокартели пользуются тем обстоятельством, что у крошечного государства не хватает для охраны границ патрульных катеров и воздушных судов. По некоторым оценкам, около 60 процентов кокаина поступает в Европу именно через Суринам.
Поскольку в бывшей метрополии – Голландии – находится большая суринамская диаспора, в кокаиновые поездки в надежде разбогатеть отправляются именно голландцы. Всего за месяц до случая Ричарда Муста в том же регионе на побережье Корнуолла с двумя тоннами кокаина задержали граждан Нидерландов Маартена Петера Пьетерса (59) и Эмиля Адриаана Йорене Шумакера (44).
Рекорд Великобритании – три тонны кокаина, обнаруженного в 2015 году. Выйти на след кокаинового судна Муста за три дня до его прибытия в Великобританию помог лиссабонский Центр морского анализа операций. Именно опираясь на их сигналы, британская полиция начала наземную операцию по слежке за Кларком и Уотерсом.
Гайлис и Дикстра были легкой добычей для группировки. 27-летний Дикстра – мастер в области парусного спорта из примерной голландской семьи, который, по утверждениям родственников, страдает синдромом Аспергера.
Это делает его крайне внушаемым: он быстро загорается, но через какое-то время может забыть, что он делает.
Дискстра входил в местный парусный клуб, но его оттуда выгнали, поскольку он часто попадал в полицию за мелкие правонарушения и не мог участвовать в соревнованиях. После 2016 года Дисктра перемещался из одного европейского порта в другой, выполнял случайные работы сварщика и судового механика. В одном порту его пути пересеклись с Мустом.
Финал в зале суда
Последние сомнения присяжных развеял один, внешне невинный, разговор с Мустом, произошедший после обеда 4 марта перед закрытыми дверями зала суда, когда Муст ждал входа в бристольский суд. За спиной у Муста стоял тюремный чиновник, рядом с ним – Дин Уотерс. Человек, о котором Муст настойчиво заявлял, что не знает его.
Внезапно Уотерс заговорил с "совершенно незнакомым" Мустом на испанском языке. Они коротко переговорили и зашли в зал.
На следующий день, когда допрос Муста уже подходил к концу, обвинитель Гарет Уитман вернулся к этой беседе. "Говорил ли Уотерс вам перед вчерашним заседанием на испанском языке такие слова?" – задал обвинитель последний вопрос. И указал пальцем на экран, на котором появилась строка: Solo digo que te dije.
"Да", - признался Муст.
"Можешь ли ты помочь нам понять, что эти слова означают?" - спросил обвинитель.
"Говори то, что я тебе сказал".
Следователь: "К поимке поставщиков привела разведоперация"
Информация о том, что катамаран Nomad может везти в Великобританию большой груз кокаина, была получена за три дня до задержания судна и сыщикам пришлось действовать очень быстро, поделился воспоминаниями старший следователь криминальной полиции Британии NCA Тайрон Сэрджин.
- Как вы пришли к разоблачению Nomad?
- Информация поступила благодаря разведоперации. Детали я раскрывать не могу, но делом занималось одно из наших подразделений, которое следит за судами, входящими в британские воды через Атлантический океан. Разведданные показали, что Nomad в любом случае представляет интерес.
- Что на это указывало?
- К сожалению, я не могу этого сказать. Но события начали развиваться необычайно быстро. Информацию о Nomad мы получили тремя днями ранее (26 августа – ред.). Выяснилось, что судно зарегистрировано на имя гражданина Великобритании Найджела Кларка. Мы узнали, что он находится в Англии и его автомобиль двигается в сторону побережья Корнуолла.
Мы начали операцию по слежению. Видели, что Кларк побывал в нескольких местах на побережье и изучал местность, словно искал место для причала. К нему присоединился Дин Уотерс, который привез и предназначенную для перегрузки наркотиков лодку. Поздно вечером они встретились на парковке одного магазина, рано утром отправились в путь и в итоге прибыли в Хейл.
- 1,4 тонны кокаина – это большое количество для вас?
- Конечно. Находившийся на борту Nomad наркотик явно был предназначен для черного рынка Великобритании, и это одно из самых крупных в истории страны количество наркотиков, которые мы обнаруживали. Мы находили и больше, но они были на крупных судах – рыболовецких или пассажирских. А на так называемом прогулочном судне – это самое крупное количество, которые мы смогли найти.
Учитывая такое количество, речь, конечно, не идет о рутинном расследовании. Для нас это важная победа. Когда мы их поймали, то потребовали ареста на все время следствия. Поэтому мы были ограничены по времени в сборе и проверке всех доказательств. В кратчайшие сроки нам нужно было проделать чрезвычайно большую работу. Поэтому я очень доволен, что суд признал их вину.
- Подготовка заняла у них больше года. Могли они уже тогда договориться, что если попадутся, то будут врать как один?
- Это, конечно, было частью плана. Их во время предварительного следствия держали в одной тюрьме. Они являлись арестованными так называемой категории А, поэтому их держали в тюрьме самой высокой категории в Великобритании. Поскольку таких у нас немного, они попали в одно место и могли даже общаться друг с другом.
- Какую роль во всей этой истории сыграл Ричард Муст? Объем наказания указывает на то, что его роль была самой большой.
- Следствие показало, что Муст, Уотерс и Кларк втроем были мозгом этой операции. В этом нет сомнений. А что касается объема наказания Муста, то как капитан он отвечает за перевозку наркотиков через Атлантику. Таким образом, в этом преступлении он сыграл главную роль.
Наши официальные власти прежде не сталкивались с Мустом. Насколько нам известно, он не жил в Великобритании. Но мы связались с испанскими коллегами, поскольку у нас есть информации, что он мог быть раньше судим там. Мы сотрудничаем и с другими учреждениями, чтобы выяснить, является ли человек, скрывающийся под именем Ричард Муст, Ричардом Мустом.