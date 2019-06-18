"Рига", "Лиепая", "Вентспилс" и РФШ узнали своих соперников в еврокубках

Соперником действующего чемпиона Латвии "Риги" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов станет чемпион Ирландии "Дандолк". Первый матч состоится 9/10 июля в гостях, а ответный 16/17 июля на стадионе "Сконто".

Во второй раунд выйдет команда, которая одержит победу по сумме двух матчей. Для попадания в основной турнир Лиги чемпионов необходимо преодолеть четыре раунда квалификации.

"Дандолк" становился чемпионом Ирландии 13 раз, четыре из которых в последние пять лет. Команда также является шестикратным обладателем Кубка Ирландии.

Сегодня же своих соперников по первому раунду Лиги Европы узнали РФШ, "Лиепая" и "Вентспилс".

Столичные футболисты сыграют со словенским клубом "Олимпия", за который выступает защитник сборной Латвии Виталий Максименко. "Вентспилсу" предстоит встреча с албанским клубом "Теута", а "Лиепая" сыграет с минским "Динамо".