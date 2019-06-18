Севастова прошла во второй раунд турнира на Мальорке. Остапенко победила в Бирмингеме

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова успешно стартовала в турнире на Мальорке, обыграв в первом раунде американку Варвару Лепченко. Алёна Остапенко также начала с победы, обыграв польку Игу Швёнтек на турнире в Бирмингеме.
Матч Севастовой и Лепченко продолжался 1 час 39 минут и закончился со счётом 6:3, 7:6 (7:5). За это время 29-летняя Севастова реализовала пять брейк-пойнтов и дважды ошиблась при подаче. 33-летняя Лепченко трижды взяла подачу соперницы, сделала два эйса и допустила две двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу латвийской теннисистки.
За выход во второй раунд Севастова заработала 30 рейтинговых очков. В следующем раунде турнира на Мальорке её соперницей станет австралийка Айла Томлянович, которая занимает 47-е место в мировом рейтинге.
Для Анастасии Севастовой турнир на Мальорке можно назвать успешным. В 2017 году она завоевала главный трофей, а в 2016 и 2018 годах проигрывала в финале. В этом году латвийской теннисистке предстоит защитить 180 рейтинговых очков.
Алёна Остапенко также стартовала с победы, уверенно обыграв 18-летнюю польку Игу Швёнтек на турнире в Бирмингеме - 6:0, 6:2. Это первая очная встреча между теннисистками.
За выход в следующий раунд Остапенко заработала 55 рейтинговых очков. Во втором раунде соперницей латвийской теннисиситки станет британка Йоханна Конта, которая занимает 18-е место в мировом рейтинге.