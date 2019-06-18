Минздрав не констатировал нарушений в больнице им. Страдиня

Министерство здравоохранения не констатировало нарушений в работе правления Клинической университетской больницы им. Страдиньша, сообщила агентству LETA госсекретарь министерства Дайна Мурмане-Умбрашко.
По ее словам, сейчас больница отчиталась за финансовые и нефинансовые показатели прошлого года, и со стороны министерства претензий к ее руководству нет.
Как сообщалось ранее, сегодня на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам депутаты договорились просить Министерство здравоохранения об оценке работы руководства Клинической университетской больницы им. Страдиня.
Председатель комиссии Андрис Скриде, являющийся врачом вышеупомянутой больницы, заявил, что получены жалобы от пациентов и врачей о длительном бездействии правления, возможно, злонамеренном, в результате которого под угрозой оказались жизнь и здоровье пациентов.
Мурмане-Умбрашко заявила, что это очень общие утверждения, и нужно говорить скорее об отдельных случаях, чем о системе.
Также утверждение о том, что больница неправильно организует прием пациентов, носит общий характер, и Минздрав подтверждения этому не получил.
В настоящее время решено, что больница дождется письма парламентской комиссии, в котором, вероятно, будут конкретные примеры бездействия и нарушений ее руководства.