Вт, 18.06.2019
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Минздрав не констатировал нарушений в больнице им. Страдиня

Иллюстративное фото.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министерство здравоохранения не констатировало нарушений в работе правления Клинической университетской больницы им. Страдиньша, сообщила агентству LETA госсекретарь министерства Дайна Мурмане-Умбрашко.

По ее словам, сейчас больница отчиталась за финансовые и нефинансовые показатели прошлого года, и со стороны министерства претензий к ее руководству нет.

Как сообщалось ранее, сегодня на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам депутаты договорились просить Министерство здравоохранения об оценке работы руководства Клинической университетской больницы им. Страдиня.

Председатель комиссии Андрис Скриде, являющийся врачом вышеупомянутой больницы, заявил, что получены жалобы от пациентов и врачей о длительном бездействии правления, возможно, злонамеренном, в результате которого под угрозой оказались жизнь и здоровье пациентов.

Мурмане-Умбрашко заявила, что это очень общие утверждения, и нужно говорить скорее об отдельных случаях, чем о системе.

Также утверждение о том, что больница неправильно организует прием пациентов, носит общий характер, и Минздрав подтверждения этому не получил.

В настоящее время решено, что больница дождется письма парламентской комиссии, в котором, вероятно, будут конкретные примеры бездействия и нарушений ее руководства.

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