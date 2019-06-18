Кабмин одобрил снижение зарплат членов правлений крупных портов

Во вторник, 18 июня, правительство поддержало предложение министра сообщения Талиса Линкайтса о том, чтобы уменьшить примерно на четверть зарплаты членов правлений крупных портов.
Министр финансов Янис Рейрс и министр экономики Ральф Немиро предложили пока не рассматривать этот проект правил, потому что он принимался поспешно и рассматривался без связи с изменением зарплат в госуправлении в целом. К этому мнению присоединился и министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце
Министр юстиции Янис Борданс, напротив, был за поправки, разработанные Министерством сообщения, связав это с тем, что, если отложить решение, оно так и не будет принято. Также решение о зарплатах членов правления портов может ускорить изменения в политике зарплат в госуправлении.
Линкайтс подчеркнул, что данные поправки к закону не направлены против конкретных лиц, к тому же предложение не новое, потому что оно включено в план действий правительства. Изменения могут вступить в силу с 1 сентября текущего года.
Согласно действующим правилам, зарплаты в правлениях портов зависят от классификации портов, которая установлена соответственно их балансу и обороту. В малых портах зарплата председателя правления составляет 854 евро, в средних портах - 2134 евро, в крупных - 3984 евро, а зарплаты членов правления составляют 95% от зарплаты председателя
Малым считается порт с грузооборотом не менее 200 тыс. тонн в год. В прошлом году четыре малых порта этому критерию не соответствовали, и там члены правлений не получали зарплату.
Теперь Министерство сообщения предлагает рассчитывать зарплаты в правлениях портов по новой и сложной формуле в зависимости от прироста средней зарплаты в позапрошлом году, инфляции, зарплаты в транспортной отрасли и других показателей.
Если применять эту формулу, зарплата председателя правления крупного порта уменьшится до 2917 евро.
В соответствии с действующими нормами зарплата Андриса Америкса как председателя правления Рижского порта составила в прошлом году 47 808 евро, Айвар Лембергс за работу в правлении Вентспилсского порта получил 44 301 евро, Улдис Сескс как председатель правления Лиепайской специальной экономической зоны - 51 246 евро.