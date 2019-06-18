Известный индийский иллюзионист погиб при исполнении волшебного трюка

В понедельник, 17 июня, представители индийской полиции подтвердили, что популярный местный иллюзионист погиб в результате неудачного трюка - фокусник утонул. Его труп вынесло на берег примерно в километре от места происшествия.
Чанчал Лахири пропал в воскресенье, 16 июня. 42-летний иллюзионист на пароме был доставлен в самую широкую часть реки Хугли. Там его погрузили в воду в специальном ящике. Иллюзионист был закован в цепи и веревки, а его глаза были закрыты повязкой.
"Если я освобожусь, это будет магия, а если я утону, это станет трагедией", - заявил Лахири перед трюком.
Семья иллюзиониста и зрители наблюдали за трюком с лодки и берега реки. Среди присутствующих началась паника, когда Лахири не показался из воды после начала фокуса.
Представители полиции сообщили, что не были проведены мероприятия безопасности на случай, если трюк не получится. Иллюзионист связывался с властями, чтобы получить разрешение на проведение фокуса, однако он не уточнил, каким именно будет трюк.
Президент Братства иллюзионистов Индии в Нью-Дели заявил, что Лахири ранее исполнял трюк успешно. Сделал он это по крайней мере дюжину раз.