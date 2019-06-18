На Даугавпилсском шоссе произошла авария: есть пострадавшие, один человек погиб
Во вторник, 18 июня, на Даугавпилсском шоссе произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека и один погиб, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Симона Гравите.
Вызов на место происшествия был получен в 17.02.
Policija ziņo (via @DelfiLV), ka avārijā uz Daugavpils šosejas #A6 starp #Aizkraukle un #Koknese gājis bojā 1 cilvēks, bet cietuši vēl 4.— BreakingLV (@breakinglv) June 18, 2019
📸 @sadursme pic.twitter.com/erui1SeMSI
На Даугавпилсском шоссе между железнодорожной станцией "Айзкраукле" и Кокнесе столкнулись два легковых автомобиля, один из которых в результате ДТП загорелся. В аварии погиб один человек, отметила Гравите.
На данный момент движение транспорта на месте аварии ограничено и его регулирует полицейский. Выясняются обстоятельства случившегося, указала Гравите.
Latvijas valsts ceļi призывает водителей объезжать место аварии по шоссе Тинужи-Кокнесе.
Auto ceļš A6 (94km) Rīga - Daugavpils, kustība daļēji atjaunota vienā joslā, virzienā uz Daugavpili,satiksmi regulē ceļa policija.— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 18, 2019