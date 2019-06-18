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На Даугавпилсском шоссе произошла авария: есть пострадавшие, один человек погиб
Ограничено движение транспорта

ФОТО: twitter.com/BreakingLv

Во вторник, 18 июня, на Даугавпилсском шоссе произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека и один погиб, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Симона Гравите. 

Вызов на место происшествия был получен в 17.02. 

На Даугавпилсском шоссе между железнодорожной станцией "Айзкраукле" и Кокнесе столкнулись два легковых автомобиля, один из которых в результате ДТП загорелся. В аварии погиб один человек, отметила Гравите. 

На данный момент движение транспорта на месте аварии ограничено и его регулирует полицейский. Выясняются обстоятельства случившегося, указала Гравите.

Latvijas valsts ceļi призывает водителей объезжать место аварии по шоссе Тинужи-Кокнесе. 

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