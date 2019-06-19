Под Кекавой неизвестный украл такси и попытался его поджечь: подозревается подросток

В поселке Дзеруми Кекавского произошел один интересный случай - в дерево врезался автомобиль такси и, возможно, перед прибытием сотрудников оперативных служб, водитель планировал сжечь транспортное средство, сообщает передача Degpunktā.
Пару дней назад сотрудники Региональной муниципальной полиции получили необычный вызов около 5 часов утра. Звонящий сообщил, что в Дзеруми автомобиль попал в аварию. Полицейские отправились на место происшествия, но, когда они приехали, машину уже охватили языки пламени.
На место ЧП были также вызваны пожарные, которые смогли вовремя ограничить распространение огня, еще до того как автомобиль превратился в груду металлолома.
Недалеко от места аварии стражи порядка заметили 14-летнего мальчика, оперативники решили допросить его о произошедшем. То, что он в такой ранний час находился в лесу у автомобиля, вызывал подозрения в том, что мальчик мог быть как-то связан с ДТП.
Несмотря на то, что подросток отрицал связь с аварией, ему в принудительном порядке пришлось задержаться на месте происшествия. При проверке регистрационного номера автомобиля выяснилось, что транспортное средство было недавно украдено. На место ЧП были вызваны сотрудники Госполиции, позже приехали следователи и эксперты.
Как Degpunktā выяснила в Рижском Земгальском участке Госполиции, на данный момент возбуждено дело о воровстве, расследование случившегося продолжается. Сотрудники криминальной полиции обещают уже в ближайшее время предоставить информацию о произошедшем.