В США изъяли 16 тонн кокаина: стоимость груза составляет один миллиард долларов

Во вторник, 18 июня, в США изъяли 16,5 тонн кокаина, общая стоимость находки составляет один миллиард долларов. Запрещенные вещества были обнаружены на корабле в порту Филадельфии - это один из самых больших грузов с наркотиками в истории США.
Прокуратура США в соцсети Twitter сообщила о том, что конфискован груз кокаин с корабля MSC Gayane, который плыл под флагом Либерии и прибыл в Филадельфию в понедельник, 17 июня. Члены экипажа задержаны, им грозят федеральные обвинения.
Это очередной крупный груз кокаина, который был конфискован на восточном побережье США за последнее время.
В марте в Филадельфии собаки-ищейки нашли около 538 килограммов кокаина стоимостью в примерно 38 млн долларов.
Между тем в феврале сотрудники таможни конфисковали 1451 килограмм кокаина в порту Нью-Йорка и Нью-Джерси. Это был самый крупный груз кокаина с 1994 года, обнаруженный в этом порту.