Вопросы к секс-эксперту: Что такое "оргазм в голове"?

У человека множество нервных окончаний и они все ведут в голову. Эксперт считает что, если женщина расслаблена, есть определенный контекст и желание, то можно ощутить оргазм в голове.

"Тогда может быть разрядка", - объясняет она.

Но если женщина зажата, у нее плохое настроение, если она боится и не доверяет партнеру, если ее заставляют, то об оргазме не может быть и речи.

Если говорить о женщинах, которые никогда не получали оргазм во время обыкновенного секса не прибегая к стимуляции, то Никонова объяснила, что исследования очень разнятся.

Способность получать оргазм, как правило, можно развить при помощи различных техник.

Есть различные курсы, которые рассказывают про технику получения вагинального оргазма. К примеру, техника "Мост".

*"Мост" - это стимуляция клитора при нахождении в нем полового члена.

Но специалист считает, что не стоит особо переживать по этому поводу и тратить время.

Главное - это расслабляться и получать удовольствие!

Татьяна Никонова указала, что мнение о том, что "вагинальный оргазм как-то особенно влияет на женщину" - это всего лишь миф. Такого эффекта можно достичь при помощи "воманизера" или вакуумного стимулятора клитора.

"У меня было ощущение, как в фильме "Пятый элемент", когда из Лилу вышел столб света... Я вышла за пределы тела и сознания", - поделилась впечатлениями эксперт.

Блогер подчеркнула, что тоже самое она ощущала и с "статисфайером".

"Это просто другой бренд. Они делают похожие вещи", - отметила она.