Вопросы к секс-эксперту: Что такое "оргазм в голове"?
Татьяна Никонова российская феминистка, журналистка, блогер и активистка сексуального просвещения стала героиней нового выпуска программы "Нежный редактор". Секс-эксперт подробно рассказала, какие виды оргазма бывают и как их достичь.
У человека множество нервных окончаний и они все ведут в голову. Эксперт считает что, если женщина расслаблена, есть определенный контекст и желание, то можно ощутить оргазм в голове.
"Тогда может быть разрядка", - объясняет она.
Но если женщина зажата, у нее плохое настроение, если она боится и не доверяет партнеру, если ее заставляют, то об оргазме не может быть и речи.
Если говорить о женщинах, которые никогда не получали оргазм во время обыкновенного секса не прибегая к стимуляции, то Никонова объяснила, что исследования очень разнятся.
Способность получать оргазм, как правило, можно развить при помощи различных техник.
Есть различные курсы, которые рассказывают про технику получения вагинального оргазма. К примеру, техника "Мост".
*"Мост" - это стимуляция клитора при нахождении в нем полового члена.
Но специалист считает, что не стоит особо переживать по этому поводу и тратить время.
Главное - это расслабляться и получать удовольствие!
Татьяна Никонова указала, что мнение о том, что "вагинальный оргазм как-то особенно влияет на женщину" - это всего лишь миф. Такого эффекта можно достичь при помощи "воманизера" или вакуумного стимулятора клитора.
"У меня было ощущение, как в фильме "Пятый элемент", когда из Лилу вышел столб света... Я вышла за пределы тела и сознания", - поделилась впечатлениями эксперт.
Блогер подчеркнула, что тоже самое она ощущала и с "статисфайером".
"Это просто другой бренд. Они делают похожие вещи", - отметила она.
В завершении Татьяна Никонова подчеркнула, что не важно, какой оргазм, главное - чтобы он был классным. Кроме того, совершенно не имеет значения, как вы этого достигаете!