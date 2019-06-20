Как не набрать вес и избавиться от похмелья после Лиго

Лиго ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Специалист по питанию Светлана Алексеева делится "лайфхаками", как снизить риск переедания во время праздников и что делать, если на следующие утро самочувствие оставляет желать лучшего.

Выпейте стакан воды перед застольем.

Празднование Лиго славится богато накрытыми столами где-нибудь на природе. Мы так рады наступлению долгожданного лета, что совсем не хочется сдерживать себя и отказываться от того, чтобы как следует отпраздновать.

"Когда стол буквально ломится от излюбленных салатов, сочного шашлычка, мяса и рыбы на гриле, соусов, гарниров, фруктов, ягод, необычных закусок и сладостей, остановиться, не попробовав все, невозможно. На этот случай есть "лайфхак": чтобы позже не страдать от тяжести, за полчаса до приема пищи выпейте 1-2 стакана воды и Вам наверняка захочется съесть гораздо меньше", - советует специалист по питанию.

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Чтобы не опьянеть, пейте воду и ешьте жирное.

"Есть такое выражение: "Одно лечим – другое калечим", - рассказывает эксперт Venden.

"Именно так дела обстоят с жирной пищей: чтобы избежать переедания, от которого болит живот и появляется плохое самочувствие, следует отдать предпочтение овощам на гриле, ягодам и фруктам, шашлыку из курицы и постной рыбе. Не следует кушать копченую еду, мясные изделия, например, колбасы, сосиски, ветчину, а также быстрые закуски вроде чипсов.

Однако, если Вы пьете алкоголь, то процесс опьянения замедляет именно жирная, тяжелая еда.

Также с опьянением помогает бороться вода – если во время застолья регулярно выпивать стакан воды, алкоголь будет быстрее выводиться из организма, и риск сильного похмелья существенно уменьшится".

От неправильного выбора напитков тоже появляется лишний вес. Порой сложно поверить, что жидкость, например, сок или лимонад, действительно может увеличить наш вес. Но питье богатых сахаром напитков, которых на праздниках обычно в достатке, неминуемо ухудшает положение вещей. Это относится не только к подслащенным напиткам, но и к алкоголю – в нем предостаточно калорий, от которых растет уровень сахара в крови и аппетит.

"Справедливости ради надо сказать, что латвийцы все больше осознают значение воды для своего здоровья, ведь спрос на минеральную воду растет из года в год. Кроме того, исследование Euromonitor* 2019 года показало, что спрос на воду со вкусами тоже растет. Вода со вкусами – это отличная альтернатива лимонадам и сокам, особенно, если в ней используются натуральные ароматизаторы. Но вкус воды можно разнообразить, добавив сезонные ягоды, лимон, огурец, ревень или мяту", - добавляет Алдис Шкутанс, исполнительный директор Venden.

Вода. Фото иллюстративное. ФОТО: Panther Media/Scanpix

Сколько же воды пить?