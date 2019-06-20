Как не набрать вес и избавиться от похмелья после Лиго

Приближается Лиго, а это означает – множество вкусностей, шашлык, салаты, лимонады и, конечно же, алкогольные напитки. Во время праздников практически невозможно соблюдать режим правильного питания, в результате чего мы переедаем и на следующий день мучаемся от тяжести, лишних килограммов на весах, а некоторые еще и от похмелья.
Специалист по питанию Светлана Алексеева делится "лайфхаками", как снизить риск переедания во время праздников и что делать, если на следующие утро самочувствие оставляет желать лучшего.
Выпейте стакан воды перед застольем.
Празднование Лиго славится богато накрытыми столами где-нибудь на природе. Мы так рады наступлению долгожданного лета, что совсем не хочется сдерживать себя и отказываться от того, чтобы как следует отпраздновать.
"Когда стол буквально ломится от излюбленных салатов, сочного шашлычка, мяса и рыбы на гриле, соусов, гарниров, фруктов, ягод, необычных закусок и сладостей, остановиться, не попробовав все, невозможно. На этот случай есть "лайфхак": чтобы позже не страдать от тяжести, за полчаса до приема пищи выпейте 1-2 стакана воды и Вам наверняка захочется съесть гораздо меньше", - советует специалист по питанию.
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Чтобы не опьянеть, пейте воду и ешьте жирное.
"Есть такое выражение: "Одно лечим – другое калечим", - рассказывает эксперт Venden.
"Именно так дела обстоят с жирной пищей: чтобы избежать переедания, от которого болит живот и появляется плохое самочувствие, следует отдать предпочтение овощам на гриле, ягодам и фруктам, шашлыку из курицы и постной рыбе. Не следует кушать копченую еду, мясные изделия, например, колбасы, сосиски, ветчину, а также быстрые закуски вроде чипсов.
Однако, если Вы пьете алкоголь, то процесс опьянения замедляет именно жирная, тяжелая еда.
Также с опьянением помогает бороться вода – если во время застолья регулярно выпивать стакан воды, алкоголь будет быстрее выводиться из организма, и риск сильного похмелья существенно уменьшится".
От неправильного выбора напитков тоже появляется лишний вес. Порой сложно поверить, что жидкость, например, сок или лимонад, действительно может увеличить наш вес. Но питье богатых сахаром напитков, которых на праздниках обычно в достатке, неминуемо ухудшает положение вещей. Это относится не только к подслащенным напиткам, но и к алкоголю – в нем предостаточно калорий, от которых растет уровень сахара в крови и аппетит.
"Справедливости ради надо сказать, что латвийцы все больше осознают значение воды для своего здоровья, ведь спрос на минеральную воду растет из года в год. Кроме того, исследование Euromonitor* 2019 года показало, что спрос на воду со вкусами тоже растет. Вода со вкусами – это отличная альтернатива лимонадам и сокам, особенно, если в ней используются натуральные ароматизаторы. Но вкус воды можно разнообразить, добавив сезонные ягоды, лимон, огурец, ревень или мяту", - добавляет Алдис Шкутанс, исполнительный директор Venden.
Сколько же воды пить?
Норма воды варьируется в зависимости от 3 факторов: если едим сухую пищу, например, бутерброды или корзиночки с начинкой, то следует пить больше, а если во время застолья вы "налегали" на арбуз или дыню, то пить не захочется, ведь доля жидкости во фруктах составляет вплоть до 95%.
"Если же на Лиго Вы планируете, например, поход с друзьями в лес, то запасите побольше воды – физические нагрузки требуют дополнительного приема жидкости. Наконец, сверьтесь с прогнозом погоды – если ожидается жаркая погода, возьмите с собой побольше воды, особенно, если с Вами будут дети", - советует специалист по питанию.
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Что делать, если все-таки переели?
На следующий день после плотного застолья рекомендуется питание небольшими порциями, соблюдая интервалы 2-4 часа между приемами пищи – это поможет Вам избежать повторного переедания.
Желательно отдавать предпочтение овощам, небольшому количеству фруктов, молочным продуктам, например, обезжиренному творогу, кисломолочным напиткам – кефиру, пахте, постному мясу или рыбе, а также следить за тем, чтобы количество потребляемой жидкости было достаточным – порядка 30 мл на 1 кг веса – так организму будет легче справиться с тяжестью и последствиями переедания.
"Чувство тяжести могут уменьшить и медикаменты, но лучше отдать предпочтение натуральным средствам – воде или травяному чаю", - добавляет эксперт.
Как бороться с похмельем?
Хотя универсального рецепта нет, уменьшить симптомы поможет крепкий чай с сахаром. Именно сахар является ключевым элементом: на следующий день, после чрезмерного употребления алкоголя, уровень сахара в крови понижен – это состояние называется гипогликемией и оно сопровождается дрожью рук, головными болями, слабостью и т.д.
Таким образом крепкий чай с сахаром помогает быстро восстановить уровень глюкозы в крови и уменьшить симптомы. Также важно пить много воды, которая помогает вывести продукты распада алкоголя из организма. А вот легендарное средство от похмелья – рассол – как раз лучше избегать: мы не можем точно знать, сколько в нем соли, а если еще выпить воду с высоким содержанием натрия, то организм будет перегружен.
Что касается выбора воды, лучше не ударятся в крайности и отдать предпочтение натуральной минеральной воде: она поможет восстановить баланс натрия, калия, магния и других элементов, но не вызовет дополнительной нагрузки.